Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
- Hà Nội: Lai Xá, Kim Chung, Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 25 - 35 Triệu
Công ty TNHH Cung Ứng Khác Biệt là đơn vị liên kết của Cộng Cà phê cần tuyển Trưởng phòng kinh doanh GT-MT:
1. Quản trị và phát triển các kênh bán hàng truyền thống
- Xây dựng kế hoạch, đề xuất phát triển thị trường, mở rộng kênh bán hàng truyền thống bao gồm đại lý, NPP, bán lẻ và các điểm bán hàng
- Xây dựng, đề xuất và chịu trách nhiệm triển khai các chương trình thúc đẩy bán hàng cho NPP, đại lý, siêu thị,….
- Xây dựng cơ chế và kiểm soát công nợ, hàng tồn, bảo hành, đổi trả
- Xây dựng mối quan hệ với các khách hàng tiềm năng, phát triển mối quan hệ với các khách hàng hiện tại, cập nhật cơ sở dữ liệu khách hàng
2. Quản lý nhân sự và các hoạt động của phòng hiệu quả, đạt năng suất cao
- Phân bổ mục tiêu và theo dõi việc triển khai công việc của nhân sự
- Tuyển dụng, huấn luyện đào tạo chuyên viên
3. Các công việc khác
Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
