Tuyển Dịch vụ quảng cáo CÔNG TY TNHH LIMONCG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 50 Triệu

CÔNG TY TNHH LIMONCG
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
CÔNG TY TNHH LIMONCG

Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH LIMONCG

Mức lương
35 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 156/1/8 Cộng Hòa, Ward 12, Tan Binh District, Vietnam, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương 35 - 50 Triệu

Lên kế hoạch, chỉ tiêu, tiêu chuẩn trong công việc cho từng khối nhân sự thuộc phòng kinh doanh, đảm bảo tính thực tế và khả thi.
Thúc đẩy, tạo động lực cho nhân viên, định hướng các thành viên trong đội nhóm thực hiện mục tiêu chung đã đề ra.
Đảm bảo hoạt động của đội ngũ kinh doanh đạt hiệu quả theo KPI đã đặt ra.
Huấn luyện, đào tạo chuyên môn, kỹ năng cho nhân sự.
Trực tiếp sắp xếp và đào tạo nhân sự, tuyển dụng người mới theo từng dự án, chiến lược.
Xác định mục tiêu kinh doanh, bao gồm mở rộng thị trường ÚC, CANADA,..... tăng doanh thu, thu hút khách hàng.
Xây dựng chiến lược kinh doanh, lập kế hoạch cho các chương trình, dự án nhằm gia tăng lợi nhuận cho công ty.
Phân tích các dữ liệu liên quan đến khách hàng, công việc bán hàng, kết quả kinh doanh để đưa ra được những dự đoán về doanh thu trong các giai đoạn tiếp theo.
Tính toán ngân sách, chi phí cần thiết cho hoạt động kinh doanh.
Làm việc với các phòng ban khác, đặc biệt là bộ phận Marketing, Chăm sóc khách hàng, để đạt được mục tiêu về doanh số.
Duy trì và mở rộng các mối quan hệ tiềm năng, giúp gia tăng lượng khách hàng mục tiêu của doanh nghiệp.
Nghiên cứu, thấu hiểu nhu cầu của khách hàng, từ đó đưa ra các chiến lược, kế hoạch để làm hài lòng khách hàng, gia tăng lượng khách hàng trung thành với doanh nghiệp.
Lắng nghe những phản hồi từ khách hàng, tìm phương án giải quyết trong trường hợp khách phàn nàn, hoặc tiếp thu những góp ý và trao đổi cùng các phòng ban liên quan để đưa ra giải pháp gia tăng giá trị sản phẩm, chất lượng dịch vụ.
Các nhiệm vụ khác do BGĐ đưa ra.

Với Mức Lương 35 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Làm việc từ 21:30-5:30am từ thứ 2-6 ( nghĩ thứ 7,cn)
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, hoặc các ngành liên quan
Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương trên 3 năm.
Có kinh nghiệm về thị trường kinh doanh của Việt kiểu ở các nước.
Kỹ năng lãnh đạo, quản lý nhóm và phát triển đội ngũ
Khả năng phân tích thị trường, lập kế hoạch kinh doanh chiến lược
Kỹ năng thuyết trình, đàm phán và xây dựng mối quan hệ khách hàng tốt
Tư duy chiến lược, khả năng ra quyết định và giải quyết vấn đề hiệu quả
Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt
Chủ động, sáng tạo và có khả năng làm việc dưới áp lực cao

Tại CÔNG TY TNHH LIMONCG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh cơ bạn từ 35-50tr tùy theo thỏa thuận + thưởng theo hiệu quả công việc và doanh số
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật
Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động trong lĩnh vực Marketing, POS,...
Cơ hội học hỏi, phát triển kỹ năng quản lý và chuyên môn trong ngành.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao năng lực quản lý, lãnh đạo
Cơ hội thăng tiến cao trong tổ chức
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LIMONCG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH LIMONCG

CÔNG TY TNHH LIMONCG

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 43 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

