Tuyển Trưởng phòng kinh doanh HỘ KINH DOANH NGÔ HIỂN DŨNG TIẾN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 7 Triệu

Mức lương 5 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Nest by AIA, Quận 3

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 5 - 7 Triệu

- Trợ giúp TP.KD trong việc điều phối, xử lý các công việc hàng ngày

- Giám sát, theo dõi tiến độ, đánh giá tình hình hoạt động của các phòng ban/ bộ phận liên quan đến Khối Kinh Doanh.

- Thực hiện các công việc liên quan đến xây dựng biểu mẫu, văn bản, kế hoạch (theo yêu cầu TP.KD)

- Các công việc khác theo sự phân công của TP.KD.

- Hỗ trợ tuyển nhân sự như: đăng tin tuyển dụng, sàng lọc ứng viên cho TP.KD

Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 2000 trở lên.

- Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp trung cấp trở lên

- Khả năng kỹ năng ứng xử, giao tiếp tốt.

- Tư duy logic

- Có tố chất trợ lý, tổ chức và ngành dịch vụ.

- Tin học văn phòng

Tại HỘ KINH DOANH NGÔ HIỂN DŨNG TIẾN Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương cứng : 5tr/ tháng Các lớp đào tạo chuyên môn ( có phụ cấp khi đi học ) + 3tr

-Cơ hội tham gia các chuyến du lịch trong và ngoài nước ( hàng tháng )

-Thời gian và không gian làm việc: linh hoạt ( từ 9h - 16h )

-Toà nhà trung tâm : Bitexco.Q1 - Trương Định, q3 ( Nest by AIA)

-Thời gian linh hoạt.

- Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp, phát triển bản thân.

- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH NGÔ HIỂN DŨNG TIẾN

