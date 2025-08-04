Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Navigos Search làm việc tại Hưng Yên thu nhập 700 - 900 USD

Công ty sản xuất vốn đầu tư của Nhật mở nhà máy mới tại Hưng Yên cần tuyển gấp vị trí nhân viên xuất nhập khẩu phụ trách công việc sau:

1.Thủ tục Hải quan xuất nhập khẩu

-Nhập khẩu & Xuất khẩu: Theo dõi tình trạng của các lô hàng xuất/nhập khẩu, lập kế hoạch để xử lý thủ tục Hải Quan. Thảo luận với Logistics team, các bộ phận liên quan, với Forwarder & khách hàng để lập kế hoạch giao nhận. Luôn theo dõi sát để đảm bảo lịch trình giao nhận.

-Dữ liệu: Quản lý dữ liệu xuất/nhập khẩu. Thực hiện sắp xếp, lưu trữ chứng từ XNK theo luật định

-Quy định: Cập nhật quy định, luật định Hải quan và các bộ ngành liên quan để đảm bảo tuân thủ luật pháp Việt Nam

-Thực hiện cải tiến hiệu quả công việc nội bộ

2. Quản lý kho nguyên vật liệu thuê ngoài.

-Quản lý số liệu điều chuyển nhập

-xuất hàng tại kho; trao đổi với bên cho thuê kho & xử lý các vấn đề phát sinh tại kho để đảm bảo vận hành thông suốt

-Quản lý số liệu IN-OUT-STOCK tại kho, tập hợp & quản lý chứng từ phát sinh để phục vụ thanh toán chi phí và các báo cáo liên quan.3. Báo cáo: Thực hiện báo cáo

- tổng hợp số liệu theo yêu cầu nội bộ

4. Công việc chung

-Thực hiện các hoạt động an toàn, 5S, ISO, teamwork khác của phòng ban và công ty.

-Các công việc khác sẽ được phân công và yêu cầu bởi cấp trên. Thông tin chi tiết sẽ được thảo luận khi phỏng vấn.