Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty TNHH MTV Nông Sản DK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 4.72 - 4.75 OTX1, Sunrise city tòa Bắc, 27 Nguyễn Hữu Thọ, Tân Hưng

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Mở mới, chỉnh sửa TKHQ (xuất, nhập)

2. Kiểm tra draft L/C

3. Đăng ký kiểm dịch thực vật và soạn chứng thư trên hệ thống PQS.

4. Hoàn tất bộ chứng từ xuất khẩu (Inv, PL, B/L , C/0, Fumi , weight/ quality , ETO…) trong vòng 5-7 ngày sau khi tàu chạy.

5. Nhận, kiểm tra các hóa đơn trong tháng trước khi đưa kế toán ( hóa đơn cước tàu, hóa đơn hun trùng, hóa đơn CPN quốc tế, hóa đơn Vina/cafecontrol, bảo hiểm…)

6. Lưu trữ chứng từ

7. Theo dõi tiền về.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng liên quan đến Hàng hải, Vận tải hoặc tương đương.

• Kinh nghiệm: 01 năm trong lĩnh vực liên quan về chứng từ xuất nhập khẩu, cảng hoặc giao nhận vận tải là lợi thế.

• Có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng báo cáo.

• Sử dụng thành thạo MS Office.

• Chi tiết và cẩn thận, tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công Ty TNHH MTV Nông Sản DK Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Nông Sản DK

