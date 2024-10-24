Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN THỜI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 23 - 50 Triệu

Mức lương 23 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 10, 663 - 665 Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 23 - 50 Triệu

Khai thác, phát triển và mở rộng thị trường. Tạo lập mục tiêu kinh doanh dựa trên chỉ thị của cấp trên: Tính toán và triển khai các chỉ tiêu kinh doanh hàng năm, tháng, quý cho team, lập dự án doanh thu cho những chiến lược đưa ra, đảm bảo doanh số KPI Quản trị đội ngũ kinh doanh: Tuyển dụng, đào tạo, theo dõi quá trình, tiến độ làm việc nhân viên kinh doanh, phát triển đội ngũ và tạo động lực cho nhân viên. Có khả năng phát triển khách hàng mới độc lập và khai thác nhu cầu tiềm năng của khách hàng; Có khả năng xây dựng và duy trì các mối quan hệ với đối tác, khách hàng

Khai thác, phát triển và mở rộng thị trường.

Tạo lập mục tiêu kinh doanh dựa trên chỉ thị của cấp trên: Tính toán và triển khai các chỉ tiêu kinh doanh hàng năm, tháng, quý cho team, lập dự án doanh thu cho những chiến lược đưa ra, đảm bảo doanh số KPI

Quản trị đội ngũ kinh doanh: Tuyển dụng, đào tạo, theo dõi quá trình, tiến độ làm việc nhân viên kinh doanh, phát triển đội ngũ và tạo động lực cho nhân viên.

Có khả năng phát triển khách hàng mới độc lập và khai thác nhu cầu tiềm năng của khách hàng;

Có khả năng xây dựng và duy trì các mối quan hệ với đối tác, khách hàng

Với Mức Lương 23 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ trung cấp trở lên Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương Có năng lực khai thác thị trường mạnh Có năng lực phân tích nhu cầu, tâm lý của khách hàng và khả năng tổng hợp các phương án và giải pháp; Có khả năng lãnh đạo, tinh thần làm việc mạnh mẽ Khả năng xử lý và giải quyết tình huống tốt

Trình độ trung cấp trở lên

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Có năng lực khai thác thị trường mạnh

Có năng lực phân tích nhu cầu, tâm lý của khách hàng và khả năng tổng hợp các phương án và giải pháp;

Có khả năng lãnh đạo, tinh thần làm việc mạnh mẽ

Khả năng xử lý và giải quyết tình huống tốt

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN THỜI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 23.000.000 - 50.000.000 tr vnd/ tháng Phụ cấp : xăng xe, tiền cơm, điện thoại theo mốc chỉ tiêu đạt được BHXH đầy đủ, team building định kỳ hằng năm Trao đổi thêm khi phỏng vấn

Thu nhập: 23.000.000 - 50.000.000 tr vnd/ tháng

Phụ cấp : xăng xe, tiền cơm, điện thoại theo mốc chỉ tiêu đạt được

BHXH đầy đủ, team building định kỳ hằng năm

Trao đổi thêm khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN THỜI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin