Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN THỜI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 23 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN THỜI VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh: Tầng 10, 663
- 665 Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 23 - 50 Triệu
Khai thác, phát triển và mở rộng thị trường.
Tạo lập mục tiêu kinh doanh dựa trên chỉ thị của cấp trên: Tính toán và triển khai các chỉ tiêu kinh doanh hàng năm, tháng, quý cho team, lập dự án doanh thu cho những chiến lược đưa ra, đảm bảo doanh số KPI
Quản trị đội ngũ kinh doanh: Tuyển dụng, đào tạo, theo dõi quá trình, tiến độ làm việc nhân viên kinh doanh, phát triển đội ngũ và tạo động lực cho nhân viên.
Có khả năng phát triển khách hàng mới độc lập và khai thác nhu cầu tiềm năng của khách hàng;
Có khả năng xây dựng và duy trì các mối quan hệ với đối tác, khách hàng
Với Mức Lương 23 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ trung cấp trở lên
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Có năng lực khai thác thị trường mạnh
Có năng lực phân tích nhu cầu, tâm lý của khách hàng và khả năng tổng hợp các phương án và giải pháp;
Có khả năng lãnh đạo, tinh thần làm việc mạnh mẽ
Khả năng xử lý và giải quyết tình huống tốt
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN THỜI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 23.000.000 - 50.000.000 tr vnd/ tháng
Phụ cấp : xăng xe, tiền cơm, điện thoại theo mốc chỉ tiêu đạt được
BHXH đầy đủ, team building định kỳ hằng năm
Trao đổi thêm khi phỏng vấn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN THỜI VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
