Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 238/3 Đường Bạch Đằng, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh., Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Xây dựng chiến lược kinh doanh tiếp cận các khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực Logistics; Chịu trách nhiệm quản lý, giám sát và đào tạo đội ngũ Sales Logistics. Đảm nhận vai trò tư vấn, giới thiệu và thuyết phục khách hàng về các dịch vụ của công ty, cũng như trực tiếp tham gia vào các thương thảo hợp đồng lớn. Quản lý và duy trì mối quan hệ khách hàng, đảm bảo chất lượng dịch vụ và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh. Đảm bảo quá trình đàm phán và thương thảo hợp đồng thực hiện đúng quy trình và hiệu quả, hỗ trợ nhân viên trong các giai đoạn đàm phán. Theo dõi doanh thu và công nợ, đảm bảo các khoản thanh toán được thực hiện đúng hạn. Phát triển các kế hoạch kinh doanh, đề ra mục tiêu doanh số phù hợp với chiến lược của công ty, đồng thời thường xuyên đánh giá và điều chỉnh kế hoạch để đạt hiệu quả tối đa. Báo cáo tình hình kinh doanh, doanh số và các vấn đề liên quan cho Ban Điều Hành, đồng thời đưa ra các phân tích và đề xuất chiến lược cải thiện hiệu suất kinh doanh. Hỗ trợ và giám sát đội ngũ giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình cung cấp dịch vụ, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng. Chi tiết cụ thể sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 04 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực sales, ưu tiên trong ngành Logistics hoặc các lĩnh vực liên quan. Ngoại ngữ: bắt buộc sử dụng thành thạo tiếng Anh hoặc tiếng Hoa Có kinh nghiệm quản lý đội ngũ từ 5-10 người và các dự án kinh doanh lớn. Khả năng phân tích, lập kế hoạch và thực hiện chiến lược. Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và giải quyết vấn đề tốt. Linh hoạt, có khả năng làm việc độc lập và đưa ra quyết định nhanh chóng. Chịu được áp lực, năng động, nhạy bén, cẩn thận và tỉ mỉ. Độ tuổi từ 30 đến 40 tuổi Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng các chuyên ngành liên quan đến Logistics, Kinh tế quốc tế, Xuất nhập khẩu, Thương mại quốc tế, Ngoại ngữ, ...

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ LOGISTICS Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến. Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc. BHXH, BHYT, BHTN theo quy định NN. Có chính sách thưởng Hiệu quả kinh doanh theo quy định của công ty. Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ LOGISTICS

