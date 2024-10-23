Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 50 Triệu

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/10/2024
Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)

Mức lương
25 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 15 Vincom Đồng Khởi, 45A Lý Tự Trọng, Quận 1

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 25 - 50 Triệu

Trưởng phòng kinh doanh sẽ cùng AIA mang đến các kế hoạch tài chính – bảo hiểm tốt nhất và cùng đồng hành với khách hàng trong các hoạt đông tại AIA Exchange:
- Xây dựng, phát triển và quản lý đội nhóm, hoàn thành KPI
- Nghiên cứu, phân tích thị trường, tình hình kinh doanh, lập kế hoạch tuyển dụng.
- Tổ chức, hoạch định và huấn luyện.
- Xây dựng hình ảnh cá nhân, hỗ trợ phát triển hình ảnh thương hiệu của team và sale.
- Giám sát các hoạt động của team theo mô hình hoạt động chuẩn của công ty.

Với Mức Lương 25 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi 25 - 40 ; tốt nghiệp CĐ, ĐH các chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng và các chuyên ngành liên quan đến kinh tế, tài chính
- Độ tuổi 25 - 40 ;
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh/ Tư vấn/ Tài chính/ Bất động sản/ Ngân hàng/ Ô tô
- Mong muốn khẳng định bản thân, tạo sự khác biệt, bứt phá trong sự nghiệp
- Chịu được áp lực cao và nhiệt tình trong công việc

Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

- Chính sách thu nhập hấp dẫn (lương cứng, thưởng): Thu nhập cố định hàng tháng từ 25 Triệu ++
- Được hỗ trợ đội nhóm trong thời gian đầu nhận việc
- Các chương trình thưởng, du lịch, huấn luyện nước ngoài..
- Thời gian nghỉ phép 12 ngày/năm
- Được hỗ trợ ipad hỗ trợ công việc kinh doanh
- Lộ trình huấn luyện sát sao, bài bản, từng bước giúp bạn ngày càng hoàn thiện bản thân, xây dựng và phát triển thương hiệu cá nhân vượt trội
- Thường xuyên được tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện về kỹ năng quản lý cấp cao, nghiệp vụ chuyên sâu từ các chuyên gia hàng đầu .
- Cơ hội đi du lịch trong nước và nước ngoài hàng năm
- Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo, tự do chia sẻ ý kiến, phối hợp với đồng nghiệp tạo nên thành công vượt trội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Petronas lầu 8, 235 Nguyễn Văn Cừ, p.Nguyễn Cư Trinh

