Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 50 Triệu

Mức lương 25 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 15 Vincom Đồng Khởi, 45A Lý Tự Trọng, Quận 1

Trưởng phòng kinh doanh

Trưởng phòng kinh doanh sẽ cùng AIA mang đến các kế hoạch tài chính – bảo hiểm tốt nhất và cùng đồng hành với khách hàng trong các hoạt đông tại AIA Exchange:

- Xây dựng, phát triển và quản lý đội nhóm, hoàn thành KPI

- Nghiên cứu, phân tích thị trường, tình hình kinh doanh, lập kế hoạch tuyển dụng.

- Tổ chức, hoạch định và huấn luyện.

- Xây dựng hình ảnh cá nhân, hỗ trợ phát triển hình ảnh thương hiệu của team và sale.

- Giám sát các hoạt động của team theo mô hình hoạt động chuẩn của công ty.

Yêu Cầu Công Việc

- Độ tuổi 25 - 40 ; tốt nghiệp CĐ, ĐH các chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng và các chuyên ngành liên quan đến kinh tế, tài chính

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh/ Tư vấn/ Tài chính/ Bất động sản/ Ngân hàng/ Ô tô

- Mong muốn khẳng định bản thân, tạo sự khác biệt, bứt phá trong sự nghiệp

- Chịu được áp lực cao và nhiệt tình trong công việc

Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

- Chính sách thu nhập hấp dẫn (lương cứng, thưởng): Thu nhập cố định hàng tháng từ 25 Triệu ++

- Được hỗ trợ đội nhóm trong thời gian đầu nhận việc

- Các chương trình thưởng, du lịch, huấn luyện nước ngoài..

- Thời gian nghỉ phép 12 ngày/năm

- Được hỗ trợ ipad hỗ trợ công việc kinh doanh

- Lộ trình huấn luyện sát sao, bài bản, từng bước giúp bạn ngày càng hoàn thiện bản thân, xây dựng và phát triển thương hiệu cá nhân vượt trội

- Thường xuyên được tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện về kỹ năng quản lý cấp cao, nghiệp vụ chuyên sâu từ các chuyên gia hàng đầu .

- Cơ hội đi du lịch trong nước và nước ngoài hàng năm

- Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo, tự do chia sẻ ý kiến, phối hợp với đồng nghiệp tạo nên thành công vượt trội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Việt Nam)

