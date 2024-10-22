Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Công Nghệ DigiLift làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 3

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Quản lý kinh doanh

Lập kế hoạch kinh doanh và triển khai kế hoạch đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu. Xây dựng và duy trì những mối quan hệ bền vững, lâu dài với khách hàng. Thu thập, phân tích thông tin đối thủ cạnh tranh: giá cả, chiến lược, chương trình marketing,...và tư vấn cho BLĐ. Nghiên cứu và đề xuất các chiến lược bán hàng và khuyến mãi để giúp các hoạt động kinh doanh dự án của công ty phát triển Theo dõi, đôn đốc thu hồi công nợ khách hàng Lên lịch gặp gỡ khách hàng thường xuyên và giải quyết các vấn đề phát sinh trong bán hàng và chính sách kinh doanh Tổ chức đào tạo mới cho Đại lý. Báo cáo kết quả kinh doanh và kế hoạch kinh doanh định kì cho Ban Giám Đốc

2. Công tác quản lý phòng

Hướng dẫn, phê duyệt các đề xuất về kế hoạch kinh doanh của nhân viên KD. Phân công công việc và quản lý, đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên KD. Xây dựng cơ cấu phòng ban, định biên nhân sự, tuyển dụng và đào tạo phát triển nhân viên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học. Từ 28 tuổi đến 40 tuổi Có từ 4 năm kinh nghiệm làm kinh doanh, 2 năm vị trí Quản lý Kinh doanh/Kinh doanh theo dự án/Phát triển KD. Ưu tiên Ứng viên làm trong lĩnh vực Phụ tùng oto, bán hàng đại lý, bán hàng dự án. Có kỹ năng đàm phán, thương lượng, xử lý các vấn đề với KH và đại lý. Có tư duy logic tốt, ứng biến nhanh. Nhiệt huyết, năng lượng.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Công Nghệ DigiLift Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thỏa thuận+ nhiều ưu đãi cao cấp Bao cơm trưa tại văn phòng. Hưởng nhiều quyền lợi khác dành cho vị trí quản lý: Oto riêng, chế độ công tác phí cao cấp, thưởng theo lợi nhuận/cổ phần, .... Lương tháng 13, thưởng hàng quý, thưởng nóng, thưởng lễ ... Xét tăng lương hàng năm theo năng lực và thành tựu. Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi khác (du xuân, du lịch, teambuilding, vinh danh....) Môi trường làm việc cởi mở, thoải mái.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Công Nghệ DigiLift

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.