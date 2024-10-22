Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SAMTEN HILLS ĐÀ LẠT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN SAMTEN HILLS ĐÀ LẠT
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SAMTEN HILLS ĐÀ LẠT

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAMTEN HILLS ĐÀ LẠT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 21A Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng & triển khai kế hoạch kinh doanh, chính sách kinh doanh trên toàn kênh (trực tiếp & thương mại điện tử & kênh phân phối khác) - toàn hệ thống (Nội địa, quốc tế): - Xây dựng & triển kế hoạch kinh doanh ngắn và trung hạn (tuần/tháng/quý/1 năm) theo mục tiêu tổng thể của công ty; - Xây dựng & triển khai chính sách phân phối cho toàn bộ hệ thống kinh doanh ngắn & trung hạn (tháng/quý/1 năm) để đảm bảo quyền lợi đối tác & gia tăng cơ hội tăng trưởng trên từng mục tiêu cụ thể; - Đề xuất & triển khai các kế hoạch kích cầu trên các nhóm sản phẩm cho các đối tượng khách hàng mục tiêu nhằm đảm bảo mục tiêu kinh doanh - lợi nhuận - trải nghiệm khách hàng - giá trị thương hiệu; - Theo dõi, đánh giá & đề xuất các hoạt động phát triển thị trường, mở rộng mối quan hệ hợp tác kinh doanh & hợp tác chiến lược đến các đối tác trong ngành & có liên quan (Hàng không, vận chuyển, lưu trú, đối ngoại ...) cho cả hai mục tiêu kinh doanh nội địa & quốc tế; - Triển khai, đánh giá & đề xuất cải tiến hệ thống hạ tầng kỹ thuật, công nghệ thông tin, chăm sóc khách hàng phục vụ công tác kinh doanh & trải nghiệm khách hàng tại điểm chạm "phòng vé trực tuyến/ phòng vé trực tiếp" & "sau mua vé"; - Xây dựng KPI công việc cho bộ phận và từng cá nhân (tùy theo vị trí) theo từng giai đoạn, bao gồm: + Doanh thu khai thác trên từng tuyến; + Số lượng đối tác hợp tác, tài trợ, hỗ trợ; + Số lượng đại lý bán vé, bao gồm nội địa và quốc tế, vé lẻ và vé đoàn; + Tỷ lệ lấp đầy các tuyến; + Các chỉ tiêu khác theo đặc thù công việc thực tế;
Triển khai & giám sát vận hành các hoạt động Kinh doanh và đối tác kinh doanh trên toàn kênh-toàn hệ thống phân phối nội địa, quốc tế: - Triển khai trực tiếp các kế hoạch hành động cho hoạt động kinh doanh trên toàn kênh, toàn hệ thống phân phối nội địa, quốc tế; - Phối hợp, đánh giá và đề xuất cải tiến cùng Khối vận hành về trải nghiệm dịch vụ, tình hình kinh doanh tại các phòng vé toàn quốc do công ty trực tiếp điều hành; - Giám sát & triển khai việc thực hiện các chiến dịch bán hàng, đào tạo đội ngũ bán hàng toàn quốc, đảm bảo hiệu quả công việc và KPIs của bộ phận; - Quản lý, chăm sóc và phát triển nguồn đối tác chiến lược trên toàn quốc. Tổ chức triển khai hiệu quả các hoạt động đối ngoại, hợp tác, road show, hội chợ, hội nghị/ hội thảo... với đối tác của Công ty trên toàn quốc nhằm thúc đẩy doanh số & mở rộng quan hệ hợp tác trong-liên ngành; - Xây dựng để sở hữu đội ngũ nhân sự kinh doanh & vận hành kinh doanh quyết liệt, hiểu và làm chủ hành động làm chủ tinh thần : THÂN-TÂM-TRÍ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn tối thiểu: Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc chuyên ngành khác có liên quan.
Yêu cầu về chuyên môn: Am hiểu thị trường kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, nhà hàng, khách sạn.
Năng lực / kỹ năng:
- Theo dõi & đánh giá tiềm năng thị trường;
- Triển khai & quản lý dự án - các hệ thống vận hành trong BP & liên BP hiệu quả;
- Nắm bắt nhanh công việc, giao tiếp và trình bày tốt;
- Trung thực/Cẩn thận, chịu áp lực cao trong công việc;
- Xây dựng & tạo nguồn năng lượng tích cực cho đội ngũ;
- Sẵn sàng đi công tác khi có yêu cầu.
Kinh nghiệm tối thiểu: 03 năm kinh nghiệm liên quan
Trình độ ngoại ngữ / tin học: Thành thạo Anh văn/ Microsoft office
Giới tính/Độ tuổi: Dưới 40 tuổi
Ngoại hình/ Sức khỏe: Sức khỏe tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAMTEN HILLS ĐÀ LẠT Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương thưởng thỏa thuận cạnh tranh
2. Phụ cấp cơm trưa
3. Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi khác BHYT, BHXH ..... theo quy định của nhà nước và công ty
4. Môi trường làm việc Trẻ trung - Năng động - Sáng tạo
5. Sử dụng sản phẩm của Công ty với giá ưu đãi
6. Các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAMTEN HILLS ĐÀ LẠT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SAMTEN HILLS ĐÀ LẠT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Bookabang, Xã Tu Tra, Huyện Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng.

