Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VĨNH CỬU làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VĨNH CỬU
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VĨNH CỬU

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VĨNH CỬU

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Khu Dịch Vụ Tân Cảng

- Long Bình, Khu phố 7, Phường Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh, kế hoạch bán hàng để đạt mục tiêu doanh số của công ty Quản lý, điều hành và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng ngành sản xuất Xây dựng mối quan hệ với khách hàng hiện tại và tiềm năng Đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng lớn Giám sát tiến độ bán hàng, đảm bảo đạt chỉ tiêu doanh số Phối hợp với các phòng ban khác như marketing, sản xuất để tối ưu hóa quy trình kinh doanh Báo cáo định kỳ về kết quả kinh doanh cho ban lãnh đạo
Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh, kế hoạch bán hàng để đạt mục tiêu doanh số của công ty
Quản lý, điều hành và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh
Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng ngành sản xuất
Xây dựng mối quan hệ với khách hàng hiện tại và tiềm năng
Đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng lớn
Giám sát tiến độ bán hàng, đảm bảo đạt chỉ tiêu doanh số
Phối hợp với các phòng ban khác như marketing, sản xuất để tối ưu hóa quy trình kinh doanh
Báo cáo định kỳ về kết quả kinh doanh cho ban lãnh đạo

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc các ngành liên quan Ưu tiên có kinh nghiệm lĩnh vực Gỗ Kỹ năng lãnh đạo và quản lý nhân sự xuất sắc Khả năng lập kế hoạch chiến lược và phân tích thị trường tốt Kỹ năng đàm phán, thuyết phục và xây dựng mối quan hệ khách hàng Thành thạo các kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng Hiểu biết về quy trình sản xuất và quản lý chuỗi cung ứng là một lợi thế Khả năng làm việc dưới áp lực cao và quản lý thời gian hiệu quả Tinh thần trách nhiệm cao, năng động và sáng tạo trong công việc
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc các ngành liên quan
Ưu tiên có kinh nghiệm lĩnh vực Gỗ
Kỹ năng lãnh đạo và quản lý nhân sự xuất sắc
Khả năng lập kế hoạch chiến lược và phân tích thị trường tốt
Kỹ năng đàm phán, thuyết phục và xây dựng mối quan hệ khách hàng
Thành thạo các kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng
Hiểu biết về quy trình sản xuất và quản lý chuỗi cung ứng là một lợi thế
Khả năng làm việc dưới áp lực cao và quản lý thời gian hiệu quả
Tinh thần trách nhiệm cao, năng động và sáng tạo trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VĨNH CỬU Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động trong lĩnh vực sản xuất Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng chuyên môn trong lĩnh vực kế toán Được đào tạo về quy trình làm việc và các phần mềm kế toán chuyên dụng Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn trong bộ phận kế toán Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm Được làm việc trong môi trường sản xuất hiện đại, an toàn
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động trong lĩnh vực sản xuất
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng chuyên môn trong lĩnh vực kế toán
Được đào tạo về quy trình làm việc và các phần mềm kế toán chuyên dụng
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật
Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn trong bộ phận kế toán
Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm
Được làm việc trong môi trường sản xuất hiện đại, an toàn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VĨNH CỬU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VĨNH CỬU

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VĨNH CỬU

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Đường Điều Xiển, tổ 8, KP9 , Phường Tân Biên, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

