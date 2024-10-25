Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VĨNH CỬU làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VĨNH CỬU
- Đồng Nai: Khu Dịch Vụ Tân Cảng
- Long Bình, Khu phố 7, Phường Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh, kế hoạch bán hàng để đạt mục tiêu doanh số của công ty
Quản lý, điều hành và phát triển đội ngũ nhân viên kinh doanh
Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng ngành sản xuất
Xây dựng mối quan hệ với khách hàng hiện tại và tiềm năng
Đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng lớn
Giám sát tiến độ bán hàng, đảm bảo đạt chỉ tiêu doanh số
Phối hợp với các phòng ban khác như marketing, sản xuất để tối ưu hóa quy trình kinh doanh
Báo cáo định kỳ về kết quả kinh doanh cho ban lãnh đạo
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc các ngành liên quan
Ưu tiên có kinh nghiệm lĩnh vực Gỗ
Kỹ năng lãnh đạo và quản lý nhân sự xuất sắc
Khả năng lập kế hoạch chiến lược và phân tích thị trường tốt
Kỹ năng đàm phán, thuyết phục và xây dựng mối quan hệ khách hàng
Thành thạo các kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng
Hiểu biết về quy trình sản xuất và quản lý chuỗi cung ứng là một lợi thế
Khả năng làm việc dưới áp lực cao và quản lý thời gian hiệu quả
Tinh thần trách nhiệm cao, năng động và sáng tạo trong công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VĨNH CỬU Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động trong lĩnh vực sản xuất
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng chuyên môn trong lĩnh vực kế toán
Được đào tạo về quy trình làm việc và các phần mềm kế toán chuyên dụng
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật
Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn trong bộ phận kế toán
Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm
Được làm việc trong môi trường sản xuất hiện đại, an toàn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN VĨNH CỬU
