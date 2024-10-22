Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BLUE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 9 Đường số 56, Phường Thảo Điền, Quận 2

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

I. Quản lý chung

Xây dựng định hướng và mục tiêu kinh doanh cho kênh phân phối: lên kế hoạch, giám sát tiến độ thực hiện, đảm bảo đạt mục tiêu doanh số; Tham gia trực tiếp và chịu trách nhiệm cho toàn bộ hoạt động kinh doanh kênh MT; Quản lý hệ thống phân phối, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và không vượt quá chỉ tiêu về ngân sách; Đề xuất ý kiến và tiếp nhận chỉ thị từ lãnh đạo để xây dựng phương án, giải pháp phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;

II. Phát triển thị trường và sản phẩm

Xác định, tìm kiếm khách hàng mục tiêu và chào hàng các sản phẩm vào kênh phân phối MT (Chuỗi nhà thuốc, chuỗi siêu thị, các bệnh viện tư,...) Thương lượng với ngành hàng/phụ trách siêu thị để duy trì POSM, thị phần, mặt trưng bày và gia tăng vị trí trưng bày khi có hoạt động khuyến mãi; Thúc đẩy nhận diện thương hiệu của các sản phẩm bằng việc củng cố và phát triển thị trường, tỉ lệ trưng bày tại hệ thống siêu thị và các kênh MT khác.

III. Phân tích thông tin dữ liệu

Thu thập, tổng hợp và phân tích dữ liệu về hệ thống phân phối, khách hàng, doanh số, tình hình kinh doanh,... để đánh giá chính xác hiệu quả hoạt động kinh doanh; Liên tục cập nhật xu hướng thị trường, nhu cầu mới của khách hàng, đồng thời phân tích dữ liệu của các đối thủ (về chủng loại sản phẩm, giá thành, chiến lược marketing, chiết khấu,...) và đề xuất giải pháp phù hợp.

IV. Báo cáo định kỳ

Báo cáo doanh số bán hàng, hàng tồn theo từng siêu thị/nhà thuốc phụ trách theo định kỳ; Báo cáo doanh số bán hàng, chương trình khuyến mãi, hoạt động thị trường, đối thủ,... theo định kỳ hoặc theo yêu cầu từ lãnh đạo.

V. Xây dựng đội ngũ

Quản lý và sắp xếp đội ngũ nhân sự trong bộ phận, đào tạo phát triển đội ngũ, hỗ trợ nhân viên cập nhật kiến thức mới, nâng cao năng lực chuyên môn; Điều hành, kiểm soát, đaánh giá hiệu quả công việc của từng thành viên, đề xuất hướng phát triển phù hợp.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế hoặc các ngành liên quan; Từng có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng nhóm Kinh doanh, Trưởng phòng Kinh doanh, hoặc các vị trí tương đương; Có khả năng quản lý, khả năng đàm phán, thuyết phục tốt; Có mối quan hệ tốt với nhiều khách hàng kênh MT; Tinh thần liêm chính, trách nhiệm; Kỹ năng quản lý nhân sự thuộc team.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BLUE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 20,000,000 - 25,000,000 đ + % doanh thu Đầy đủ quyền lợi của người lao động theo luật hiện hành, đóng BHXH, BHYT, BHTN,...; Chế độ phúc lợi: Thưởng hoa hồng, sinh nhật, nghỉ mát,... Môi trường làm việc năng động, thân thiện; Lộ trình thăng tiến rõ ràng.

