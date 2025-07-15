Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY GUMSUNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà N02T3, Khu Đoàn Ngoại Giao, Phường Nghĩa Đô, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ trưởng nhóm bóc tách khối lượng thiết bị, triển khai thiết kế hệ thống báo cháy theo phương án tối ưu sản phẩm của hãng.

Phối hợp bộ phận quản lý kinh doanh kiểm tra khối lượng, thông số kỹ thuật trước khi báo giá

Tham gia chuẩn bị tài liệu kỹ thuật cho hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ chào giá khi được phân công.

2.Tư vấn kỹ thuật thiết bị cho khách hàng và Đại lý

Đọc, rà soát bản vẽ hệ thống PCCC do khách hàng hoặc đại lý cung cấp và tư vấn đề xuất giải pháp thiết bị cho khách hàng.

Phối hợp với bộ phận quản lý kinh doanh giải thích phương án kỹ thuật trong quá trình chào hàng.

Tư vấn, hỗ trợ cho khách hàng về thông số kỹ thuật, chức năng, cách kết nối của thiết bị trong hệ thống, hướng dẫn khách hàng và đại lý lựa chọn thiết bị phù hợp với công trình cụ thể.

3. Hỗ trợ kỹ thuật cho Đại lý, Dự án công trình

Hỗ trợ kỹ thuật từ xa hoặc trực tiếp tại hiện trường trong quá trình triển khai

Giải đáp thắc mắc kỹ thuật từ đại lý trong quá trình thiết kế, lắp đặt, đấu nối

Soạn thảo, cập nhật và chuẩn bị các tài liệu kỹ thuật theo yêu cầu.

Sắp xếp, tổ chức buổi đào tạo trực tiếp hoặc trực tuyến để chia sẻ thông tin, hướng dẫn sử dụng, triển khai và bàn giao sản phẩm cho khách hàng.

Đảm bảo chất lượng dịch vụ, xây dựng, duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng

Cập nhật kiến thức về sản phẩm và dịch vụ của công ty, cũng như các công nghệ và xu hướng mới trong lĩnh vực công nghệ phần mềm.

Tham gia vào buổi đào tạo, hướng dẫn định kỳ của bộ phận/công ty để nâng cao kiến thức và kỹ năng chuyên môn.

4. Hỗ trợ bảo hành

Tiếp nhận, đánh giá, xử lý các vấn đề kỹ thuật, bảo hành, khiếu nại của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ của công ty.

Phối hợp giải quyết các khiếu nại, thắc mắc của khách hàng về dịch vụ kỹ thuật

5. Hỗ trợ trưởng nhóm/trưởng phòng khi có yêu cầu

Phối hợp với các bộ phận liên quan thực hiện các kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, mang lại sự hài lòng cho khách hàng.

Hỗ trợ bộ phận bán hàng trong công tác marketing, soạn thảo tài liệu kỹ thuật.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam từ 23 tuổi, sức khỏe tốt

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngành điện, điện tử, PCCC, kiến trúc….

1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Sử dụng tốt máy tính, Auto Cad và Word, Exel

Có thể đọc hiểu tài liệu kỹ thuật Tiếng Anh

Có kiến thức về hệ thống PCCC, điện nhẹ

Kỹ năng đàm phán, thương lượng, thuyết phục khách hàng.

Kỹ năng giải quyết vấn đề và linh hoạt trong xử lý tình huống.

Tại CÔNG TY TNHH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY GUMSUNG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm như BHXH, BHYT.

Thưởng lương tháng 13, nâng lương định kỳ hàng năm, nghỉ phép 12 ngày/ năm

Được trang bị công cụ làm việc theo chính sách công ty : Hỗ trợ máy tính làm việc, phương tiện đi giao dịch bên ngoài, công tác phí

Các chế độ hiếu hỷ, ốm đau, lễ tết, team building theo quy định của Công ty

Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, coi trọng con người.

Được tiếp cận nhiều dự án quy mô và công nghệ mới, có cơ hội tham gia đào tạo kiến thức,công nghệ, sản phẩm của hãng và công ty tổ chức.

Cơ hội làm việc gắn bó lâu dài, phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY GUMSUNG VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin