Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AIVA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 05 Tòa nhà Golden Field, 24 Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng, triển khai kế hoạch kinh doanh B2B sản phẩm/dịch vụ AI (trí tuệ nhân tạo).

Quản lý và dẫn dắt đội ngũ nhân viên kinh doanh đạt KPI.

Phân tích thị trường, tìm kiếm khách hàng doanh nghiệp, phát triển mối quan hệ đối tác.

Làm việc trực tiếp với Ban Giám đốc để phát triển chiến lược mở rộng thị phần.

Đào tạo, huấn luyện và xây dựng đội nhóm kinh doanh hiệu quả

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm:

Kinh nghiệm từ 1 năm ở vị trí tương đương, ưu tiên từng làm mảng B2B, SaaS, công nghệ, AI, dịch vụ, các ngành nghề liên quan.

Có kỹ năng lãnh đạo, tư duy chiến lược, khả năng xây dựng quy trình.

Chủ động, máu lửa, chịu được áp lực doanh số.

Ưu tiên ứng viên có sẵn đội nhóm

Kỹ năng lãnh đạo, chịu áp lực và tinh thần trách nhiệm cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AIVA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Lương cứng:12-15 triệu (offer lương khi PV trực tiếp) + KPI 3 triệu + %Hoa hồng cá nhân, đội nhóm + phụ cấp gửi xe => Thu nhập 30-50tr/tháng

Mức lương:

Cơ hội thăng tiến rõ ràng, được đào tạo kỹ năng và tư duy kinh doanh công nghệ.

Môi trường trẻ trung, năng động, hỗ trợ tối đa.

Cơ hội phát triển:

Được đào tạo về AI và các công nghệ tiên tiến.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng: Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý cao hơn trong bộ phận kinh doanh hoặc các bộ phận liên quan dựa vào hiệu quả công việc và sự phát triển cá nhân. Công ty sẽ tổ chức các buổi đánh giá định kỳ để xem xét lộ trình thăng tiến và hỗ trợ phát triển kỹ năng cần thiết.

Chế độ đãi ngộ:

Được hưởng chế độ nghỉ lễ, Tết, BHXH theo quy định pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, Tết và các khoản thưởng khác theo quy định Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AIVA GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin