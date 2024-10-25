Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Hải Âu, 39B Trường Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng các kế hoạch, chiến lược phục vụ mục tiêu phát triển và đạt được kết quả kinh doanh đề ra cho hàng Coload. Giám sát/thực thi kế hoạch kinh doanh: Báo cáo về các kết quả kinh doanh, doanh thu và chi phí đưa ra các dự báo trước Ban Giám đốc. Xây dựng và phát triển hệ thống khách hàng và kênh bán hàng, lên chiến dịch bán hàng và triển khai các dự án mới của công ty. Quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng và mục tiêu doanh số đảm bảo kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp đề ra. Tìm kiếm phát triển các mối quan hệ với khách hàng và đối tác. Chăm sóc, xây dựng cơ chế cho khách hàng thân thiết : nhằm gia tăng và duy trì doanh thu, giữ được khách cũ, gia tăng nguồn khách hàng mới. Xây dựng, tối ưu quy trình bán hàng, chính sách và cơ chế bán hàng cho nhân viên trong bộ phận Tổng hợp và phân tích ý kiến khiếu nại của khách hàng, phân tích các chỉ số khiếu nại: đưa ra quy trình xử lý và phối hợp với các phòng ban liên quan để nâng cao chất lượng phục vụ. Phối hợp với bộ phận Marketing và IT đưa ra các chương trình quảng cáo khuyến mãi. Đề xuất và lập kế hoạch ngân sách các chương trình chăm sóc khách hàng trình Ban Giám Đốc. Chịu trách nhiệm tuyển dụng, phân bổ mục tiêu, đào tạo và theo dõi hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân viên kinh doanh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên, ưu tiên chuyên ngành Kinh tế đối ngoại/ Ngoại thương/ Logistics là lợi thế ....

2. Kinh nghiệm:

Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm tại vị trí Trưởng phòng hoặc tương đương ở các Tập đoàn/Công ty lớn cùng quy mô. Am hiểu sâu thị trường ngành logistics. Có năng lực quản trị & phát triển đội ngũ Có nhiều ý tưởng kinh doanh đem lại lợi nhuận tốt cho bản thân và công ty

3. Kỹ năng kiến thức liên quan:-

Nền tảng kiến thức về freight forwarding & logistics Kỹ năng đàm phán và làm việc với các đối tác trong và ngoài nước Kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc Thành thạo Microsoft Office, hệ thống quản trị nội dung và nền tảng truyền thông xã hội (Facebook, Instagram, v.v.). Tiếng Anh thành thạo

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 18 - 20tr + thưởng cá nhân + thưởng trên đội nhóm Tăng lương và Thưởng hàng năm các ngày lễ (2/9, 1/5, Trung thu, 1/6, Tết Dương, Tết Âm (1-6 tháng lương). Phụ cấp cơm trưa Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi của Người lao động theo quy định của Luật lao động Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên Du lịch, hoạt động ngoại khóa thường xuyên Bảo hiểm tai nạn 24/24 Cơ hội đào tạo, phát triển, luân chuyển công việc trong bộ phận trong và ngoài nước, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO

