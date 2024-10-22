Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Suối Tiên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Suối Tiên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Suối Tiên
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/11/2024
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Suối Tiên

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Suối Tiên

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 35 Hoàng Hữu Nam, P.Tân Phú, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý nhân viên kinh doanh sát sao để luôn đạt mục tiêu doanh số, KPI hàng tháng. Xây dựng các kế hoạch, chiến lược phục vụ mục tiêu phát triển và đạt được kết quả kinh doanh mà Công ty đưa ra. Hỗ trợ, giám sát thực thi kế hoạch kinh doanh. Báo cáo hàng tuần, hàng ngày về kết quả kinh doanh. Xây dựng và phát triển hệ thống khách hàng. Có trách nhiệm tuyển dụng nhân viên, đào tạo và theo dõi hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân viên kinh doanh.
Quản lý nhân viên kinh doanh sát sao để luôn đạt mục tiêu doanh số, KPI hàng tháng.
Xây dựng các kế hoạch, chiến lược phục vụ mục tiêu phát triển và đạt được kết quả kinh doanh mà Công ty đưa ra.
Hỗ trợ, giám sát thực thi kế hoạch kinh doanh.
Báo cáo hàng tuần, hàng ngày về kết quả kinh doanh.
Xây dựng và phát triển hệ thống khách hàng.
Có trách nhiệm tuyển dụng nhân viên, đào tạo và theo dõi hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân viên kinh doanh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học ở các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, hoặc các ngành khác liên quan. Từng có kinh nghiệm ở vị trí Trưởng nhóm Kinh doanh, Giám đốc Kinh doanh hoặc các vị trí tương đương. Có thành tích cao và thường xuyên đạt/vượt doanh số. Thành thạo các kỹ năng mềm như thuyết trình, giao tiếp. Có kiến thức chuyên sâu về dịch vụ, sản phẩm công nghệ ô tô. Luôn nhạy bén với các cơ hội kinh doanh. Có tinh thần trách nhiệm và luôn gắn kết các thành viên trong team
Tốt nghiệp Đại học ở các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, hoặc các ngành khác liên quan.
Từng có kinh nghiệm ở vị trí Trưởng nhóm Kinh doanh, Giám đốc Kinh doanh hoặc các vị trí tương đương.
Có thành tích cao và thường xuyên đạt/vượt doanh số.
Thành thạo các kỹ năng mềm như thuyết trình, giao tiếp.
Có kiến thức chuyên sâu về dịch vụ, sản phẩm công nghệ ô tô.
Luôn nhạy bén với các cơ hội kinh doanh.
Có tinh thần trách nhiệm và luôn gắn kết các thành viên trong team

Tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Suối Tiên Thì Được Hưởng Những Gì

Lương căn bản + Lương năng suất + Hoa hồng + Hỗ trợ cơm trưa. Thưởng tháng, quý, năm và lương tháng 13. Tham gia BHXH, BHYT,BHTN theo quy định Nhà Nước. Cấp đồng phục hàng năm miễn phí, trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc. Được nghỉ các ngày lễ tết, nghỉ phép năm, được đi du lịch hàng năm. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, nhiệt huyết.
Lương căn bản + Lương năng suất + Hoa hồng + Hỗ trợ cơm trưa.
Thưởng tháng, quý, năm và lương tháng 13.
Tham gia BHXH, BHYT,BHTN theo quy định Nhà Nước.
Cấp đồng phục hàng năm miễn phí, trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc.
Được nghỉ các ngày lễ tết, nghỉ phép năm, được đi du lịch hàng năm.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, nhiệt huyết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Suối Tiên

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Suối Tiên

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 35 Hoàng Hữu Nam, P.Tân Phú, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM

