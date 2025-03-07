Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH AUSUN HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lương tháng 13 + hoa hồng, thưởng theo năm mức thu nhập tương đương 14 - 16 tháng làm việc. BHXH, BHYT theo Luật lao động + Du lịch, khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Môi trường làm việc năng động, cơ hội học hỏi, thăng tiến cao Review công việc & lương thưởng 6 tháng / lần, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch kinh doanh, kế hoạch xúc tiến bán hàng

Xây dựng kế hoạch kinh doanh theo tháng, quý, năm căn cứ mục tiêu kinh doanh của công ty.

Xây dựng kế hoạch phân bổ chỉ tiêu bán hàng cho NVKD.

Xây dựng các phương án, kế hoạch kinh doanh, kế hoạch xúc tiến bán hàng.

Xây dựng các kênh bán hàng, tạo hệ thống quản lý khách hàng, mở rộng và tìm kiếm các khách hàng mới.

Triển khai và giám sát hoạt động kinh doanh

Thực hiện giao chỉ tiêu kinh, quản lý các chỉ tiêu kinh doanh của bộ phận.

Tham gia trực tiếp tìm kiếm khách hàng, báo giá, trao đổi với khách hàng...

Cập nhật thị trường, nắm bắt thông tin khách hàng và đối thủ cạnh tranh nhằm đưa ra định hướng đúng đắn và kịp thời, phù hợp với xu hướng thị trường.

Giải quyết các vấn đề của khách hàng trên tinh thần hợp tác, xây dựng mối quan hệ.

Thực hiện việc báo cáo doanh số tháng, quý, năm.

Quản lý và đào tạo kỹ năng sale cho đội ngũ kinh doanh

Thực hiện các hoạt động đánh giá NVKD, tuyển dụng nhân sự phù hợp với định hướng phát triển của công ty.

Đào tạo và phát triển năng lực đội ngũ.

Chịu trách nhiệm chính về doanh thu, doanh số, đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu KPIs của các bộ phận.

Duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng của công ty

Phát triển mối quan hệ với các khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng, đảm bảo sự hài lòng và duy trì hợp tác lâu dài.

Xây dựng và quản lý các mối quan hệ chiến lược với đối tác kinh doanh và các kênh phân phối.

Tăng cường cơ hội bán hàng chéo (cross-selling) và bán thêm (up-selling) để tối ưu hóa giá trị của khách hàng.

Thực thi và giám sát hoạt động bán hàng

Giám sát quy trình bán hàng từ khâu tìm kiếm khách hàng, tư vấn sản phẩm đến ký kết hợp đồng, đảm bảo quy trình hiệu quả và phù hợp với yêu cầu công ty.

Trực tiếp tham gia đàm phán và ký kết các hợp đồng lớn hoặc quan trọng với khách hàng và đối tác chiến lược

Quản lý ngân sách và rủi ro bán hàng

Quản lý ngân sách bán hàng, tối ưu hóa chi phí hoạt động trong khi đảm bảo đạt được mục tiêu kinh doanh.

Xác định rủi ro tiềm ẩn từ thị trường hoặc các đối thủ cạnh tranh, và chuẩn bị phương án xử lý để đảm bảo doanh thu công ty.

Phân tích và báo cáo kết quả kinh doanh

Theo dõi hiệu suất bán hàng dựa trên các chỉ số KPI, phân tích kết quả và điều chỉnh chiến lược khi cần thiết.

Chuẩn bị báo cáo doanh thu định kỳ và đưa ra các đề xuất cải tiến nhằm tối ưu hóa hoạt động bán hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

­Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin hoặc các lĩnh vực liên quan.

Trình độ chuyên môn: IT, Tech, Solution, Operation, BA, Kinh doanh

Số năm kinh nghiệm: 3 năm ở vị trí quản lý cấp cao.

Quản lý tối thiểu > 15-20 nhân sự trở lên trong đội nhóm

Nắm vững các kiến thức, quy định về hợp đồng mua bán, hợp đồng dịch vụ.

Có kinh nghiệm quản lý team (ưu tiên có đội nhóm).

Kỹ năng tốt về quản lý bao gồm lập kế hoạch, tổ chức, điều hành, đào tạo, giải quyết vấn đề, báo cáo.

Có kỹ năng lãnh đạo, quản lý, giao tiếp, đàm phán và thuyết phục, xử lý tình huống tốt.

Có kỹ năng báo cáo, sắp xếp công việc và quản lý thời gian.

Hiểu biết sâu về thị trường công nghệ, sản phẩm phần mềm và các xu hướng ngành.

Tại CÔNG TY TNHH AUSUN HOLDING Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AUSUN HOLDING

