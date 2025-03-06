Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty Cổ Phần Vflhomes làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu

Mức lương 20 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 12, Tòa 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

CHỨC NĂNG:

- Đảm bảo doanh số bán hàng công ty giao cho phòng hàng tháng và hàng quý

- Đảm bảo doanh số bán hàng cho nhân viên quản lý hàng tháng

NHIỆM VỤ

- Quản lý, điều hành hoạt động của Phòng kinh doanh theo các quy định, quy trình của Công ty.

- Lập kế hoạch chiến lược kinh doanh hàng tuần, hàng tháng, hàng quý. Theo dõi, giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, đảm bảo đạt mục tiêu kinh doanh đề ra. Phân tích đưa ra chương trình hành động để đạt kế hoạch.

- Hỗ trợ và đào tạo nhân viên xây dựng mối quan hệ để bán hàng (Khách hàng, Đại lý, Công ty, cá nhân). Huấn luyện kỹ năng bán hàng thường xuyên cho nhân viên, đảm bảo năng lực phù hợp với vị trí và yêu cầu công việc.

- Trực tiếp triển khai các chương trình kinh doanh – phát triển nguồn khách hàng.

- Tư vấn cho GĐ/P.TGĐ Kinh Doanh về chiến lược kinh doanh, sản phẩm tại từng thời điểm. Báo cáo tình hình kinh doanh cho Ban GĐ/TGĐ. Báo cáo những thông tin phản hồi lại cho cấp trên, thu nhận những thông tin phản hồi từ phía khách hàng, cùng với cấp trên xử lý thông tin

- Hỗ trợ, phối hợp thực hiện các kế hoạch Marketing.

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU

- Có Ngoại hình ưa nhìn. Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực như: bất động sản, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm,...

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành quản trị kinh doanh, bất động sản, kinh tế, marketing, kiến trúc, xây dựng…

- Am hiểu về thị trường bất động sản, đối thủ cạnh tranh, nghiệp vụ marketing và lập kế hoạch bán hàng.

- Có khả năng quản lý nhóm từ 6-10 ngưởi, có khả năng truyền lửa, đào tạo kĩ năng sale và tuyển dụng nhân sự.

- Có kỹ năng tổng hợp và phân tích thông tin, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện, giao tiếp và phối hợp làm việc nhóm tốt, biết đàm phán, có khả năng thiết lập và duy trì các mối quan hệ.

- Tác phong làm việc chuyên nghiệp, khả năng cảm nhận và xử lý tình huống nhanh nhẹn, quyết đoán. Chịu được áp lực và cường độ cao trong công việc.

TRÁCH NHIỆM

- Chịu trách nhiệm trước giám đốc kinh doanh về doanh số của phòng và KPI theo tưng chiến dịch bán hàng

- Bảo mật các tài liệu công ty, cơ chế lương, hoa hồng vị trị phụ trách, khách hàng (nếu có)

QUY TRÌNH SA THẢI

- Thường xuyên không hoàn thành yêu cầu công việc BLĐ đề ra. Ban lãnh đạo công ty sẽ xem xét điều chuyển vị trí công tác phù hợp hơn.

- Phải bàn giao công việc cho công ty trước 15 ngày

Tại Công Ty Cổ Phần Vflhomes Thì Được Hưởng Những Gì

CƠ CHẾ VÀ QUYỀN LỢI

- Lương cứng (tối thiểu) : 8.000.000 – 15.000.000 VNĐ/tháng

2. Doanh số cơ bản của phòng đạt từ 16 tỷ trở lên (Áp dựng 2 tỷ/NVKD)

- Nếu không đạt được cả 2 điều kiện trên thì nhận 80% lương cứng x theo số ngày công thực tế

- Hoa hồng quản lý áp dụng Trưởng phòng kinh doanh như sau:

3%

5%

8%

- Hoa hồng giao dịch 80 – 150tr/giao dịch.

- Tổng thu nhập: Lương cứng cố định + Hoa hồng Giao dịch + Hoa hồng Quản lý Phòng : 100 – 200tr/tháng.

- Hoa hồng tổng kết hàng tháng và thanh toán khi CĐT thanh toán hoa hồng cho đại lý

- Người lao động được đóng các khoản BHXH-YT theo đúng quy định

NỘI DUNG KHÁC

- Thời gian tính doanh số: Tính doanh số vào 30 hàng tháng. Tổng kết doanh số 2 tháng liên tiếp

- Hoa hồng quản lý (hỗ trợ): giá trị giao dich chưa VAT (hoặc PBT nếu có) x % Phí môi giới trả NVKD x % hoa hồng quản lý

- Doanh số nhân viên là giá trị giao dịch căn cứ trên hợp đồng mua bán chưa VAT và KPBT (nếu có) và đã trừ hết ưu đãi chiết khấu

- Doanh số Phòng: Là tổng doanh số của các thành viên trong phòng

- Lương được chi trả hàng tháng theo quy định mồng 5 hàng tháng: căn cứ báo cáo doanh số, căn cứ mức độ hoàn thành KPI và ngày công thực tế người lao động đi làm

- Hoa hồng thực tế được xác định theo hoa hồng mà chủ đầu tư, đối tác, Công ty tính cho giá trị sản phẩm phân phối trả thực tế cho công ty

- Hoa hồng thực tế trả nhân viên được tính sau khi đã trừ thuế thu nhập cá nhân của nhân viên. Và công ty có trách nhiệm hỗ trợ nhân viên đóng khoản thuế đó cho Nhà nước

- Không áp dụng việc chia sẻ doanh số giữa các NVKD

QUYỀN LỢI

- Mức lương tương xứng với năng lực và cạnh tranh trong ngành bất động sản

- Thưởng tháng lương 13, thưởng theo kết quả làm việc, thưởng các ngày Lễ trong năm.

- Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN

- Đầy đủ các chế độ Công đoàn: hiếu hỉ, ốm đau, thai sản,…

- Chính sách thưởng dành cho con CBNV khi đạt thành tích học tập tốt

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại và nhiều cơ hội thăng tiến

Toà Nhà NewTown Diamond- Trường Sa- Nam Kỳ Khởi Nghĩa- Hoà Hải-Ngũ Hành Sơn- Đà Nẵng.

THỜI GIAN LÀM VIỆC:Từ thứ 2 đến sáng thứ 7

THỜI GIAN LÀM VIỆC:

- Sáng: 8h – 12h

- Chiều: 13h30 – 17h15

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Vflhomes

