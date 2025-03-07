Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty Cổ phần Tập đoàn Hạ Tầng Đô Thị Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Căn cứ concept dự án phối hợp nghiên cứu & phân tích khách hàng và đối thủ cạnh tranh của từng dự án/sản phẩm.

Tìm kiếm, phát triển, duy trì mạng lưới đại lý/ cộng tác viên. Phối hợp đào tạo, hướng dẫn và hỗ trợ đại lý/cộng tác viên trong quá trình triển khai bán hàng.

Xây dựng, phát triển khách hàng mục tiêu.

Lên kế hoạch bán hàng của BP. PTKD.

Triển khai bán hàng các dự án theo từng giai đoạn cụ thể đảm bảo tiến độ bán hàng theo kế hoạch tổng

Tổng hợp và phân tích doanh thu/chi phí bán hàng của các đại lý/cộng tác viên nhằm đề xuất phương án bán hàng cụ thể cho từng giai đoạn hoặc trường hợp đặc biệt.

Tìm kiếm, nghiên cứu thông tin cho các thị trường hoặc các sản phẩm mới.

Báo cáo kết quả nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh.

Kết quả phát triển đại lý/ CTV

Doanh thu/ chi phí theo từng đại lý/ CTV

Hướng ngoại, Phản ứng nhanh

Có tư duy hướng đến giải pháp

Tính cách thích chia sẻ

Khả năng thuyết phục: Tốt

Khả năng giao tiếp: Tốt - Xuất sắc

Hiểu biết xã hội: Tốt

Máu lửa, máu kiếm tiền

Kinh nghiệm từ 3 -5 năm trong ngành bán hàng trực tiếp.

Có kinh nghiệm quản lý đội nhóm

Đối với BĐS tối thiểu là 3 năm, có doanh số bán hàng 50 tỷ trở lên

Luật liên quan đến ngành nghề BĐS: Tốt

Loại hình dự án, loại hình BĐS: Tốt

Hiểu biết về lĩnh vực tài chính: Cơ bản

Kĩ năng văn bản: Tốt

Kỹ năng teamwork: Tốt

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

