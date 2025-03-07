Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công Ty Cổ phần Tập đoàn Hạ Tầng Đô Thị Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại Công Ty Cổ phần Tập đoàn Hạ Tầng Đô Thị Corporation
- Hà Nội: 00), Thứ 7 làm việc luân phiên., Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Căn cứ concept dự án phối hợp nghiên cứu & phân tích khách hàng và đối thủ cạnh tranh của từng dự án/sản phẩm.
Tìm kiếm, phát triển, duy trì mạng lưới đại lý/ cộng tác viên. Phối hợp đào tạo, hướng dẫn và hỗ trợ đại lý/cộng tác viên trong quá trình triển khai bán hàng.
Xây dựng, phát triển khách hàng mục tiêu.
Lên kế hoạch bán hàng của BP. PTKD.
Triển khai bán hàng các dự án theo từng giai đoạn cụ thể đảm bảo tiến độ bán hàng theo kế hoạch tổng
Tổng hợp và phân tích doanh thu/chi phí bán hàng của các đại lý/cộng tác viên nhằm đề xuất phương án bán hàng cụ thể cho từng giai đoạn hoặc trường hợp đặc biệt.
Tìm kiếm, nghiên cứu thông tin cho các thị trường hoặc các sản phẩm mới.
Báo cáo kết quả nghiên cứu thị trường và đối thủ cạnh tranh.
Kết quả phát triển đại lý/ CTV
Doanh thu/ chi phí theo từng đại lý/ CTV
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có tư duy hướng đến giải pháp
Tính cách thích chia sẻ
Khả năng thuyết phục: Tốt
Khả năng giao tiếp: Tốt - Xuất sắc
Hiểu biết xã hội: Tốt
Máu lửa, máu kiếm tiền
Kinh nghiệm từ 3 -5 năm trong ngành bán hàng trực tiếp.
Có kinh nghiệm quản lý đội nhóm
Đối với BĐS tối thiểu là 3 năm, có doanh số bán hàng 50 tỷ trở lên
Luật liên quan đến ngành nghề BĐS: Tốt
Loại hình dự án, loại hình BĐS: Tốt
Hiểu biết về lĩnh vực tài chính: Cơ bản
Kĩ năng văn bản: Tốt
Kỹ năng teamwork: Tốt
Tại Công Ty Cổ phần Tập đoàn Hạ Tầng Đô Thị Corporation Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
