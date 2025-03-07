Tuyển Trưởng phòng kinh doanh REMAX VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Thu nhập từ 15.000.000 tr đến 20.000.000 tr. - Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT theo quy định. - Nghỉ các ngày lễ, tết, thưởng lương tháng 13. Chế độ sinh nhật, ngày nghỉ phép, các dịp đặc biệt 8/3, 20/10, ... - Tăng lương định kỳ, tham gia các hoạt động vui chơi của công ty., Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

+ Nhận ngân sách, theo dõi, kiểm soát số liệu hàng hóa, Markdown và hàng tồn;

+ Dự báo rủi ro tốc độ thực hiện doanh số/Markdown/Hàng tồn và đề xuất giải pháp theo ngành hàng.

– Bán hàng:

+ Lập kế hoạch tung hàng và treo bán;

+ Kiểm soát hoạt động tung hàng và treo bán.

+ Phối hợp Sales/Marketing và kiểm soát các hoạt động bán hàng liên quan đến ngành hàng và yêu cầu điều chỉnh nếu cần thiết để tối ưu hóa chỉ tiêu/chỉ số;

+ Theo dõi tốc độ bán và triển khai re-order.

– Các công việc khác:

+ Báo cáo đánh giá sản phẩm và các hoạt động bán hàng của thương hiệu/

thị trường/đối thủ cạnh tranh định kỳ;

+ Hướng dẫn và đào tạo nhân viên khối cửa hàng về kiến thức sản phẩm;

+ Các nhiệm vụ khác được phân công.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp CĐ trở lên chuyên ngành liên quan tới nghề nghiệp hoặc từ 2 năm kinh nghiệm trở lên vị trí tương đương, ưu tiên trong ngành bán lẻ thời trang.

- Có kiến thức về quản trị Merchandising, thời trang.

- Kỹ năng phân tích số liệu; lập và triển khai kế hoạch; quản trị rủi ro và xử lý tình huống trong vận hành bán hàng.

- Khác: cầu thị, cẩn thận, chịu được áp lực.

- Ưu tiên Nữ, sinh năm từ 1996 trở lên, có gu thẩm mỹ ổn định.

Tại REMAX VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 20 triệu VND

Lương cứng: 13 - 17 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại REMAX VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin