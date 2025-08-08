Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH XCOOK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 135 Trần Hòa, Định Công, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Chăm sóc hệ thống Cộng tác viên (CTV) và Nhà phân phối (NPP) hiện hữu qua các kênh online (Zalo, điện thoại, CRM...).

- Hướng dẫn onboarding, kích hoạt, cung cấp tài liệu và hỗ trợ CTV/NPP triển khai bán hàng.

- Theo dõi hiệu suất bán hàng, báo cáo tình hình hoạt động của từng nhóm đối tác.

- Cập nhật kịp thời các chính sách thưởng, ưu đãi, chương trình thi đua cho CTV/NPP.

- Phối hợp với bộ phận CRM & Marketing để triển khai chiến dịch chăm sóc, tái kích hoạt CTV/NPP không hoạt động.

- Tổng hợp phản hồi từ hệ thống CTV/NPP để cải tiến quy trình, nâng cao trải nghiệm và hiệu quả bán hàng.

- Đề xuất các hoạt động thúc đẩy gắn kết, giữ chân cộng tác viên - đại lý lâu dài.

- Thực hiện bán hàng cá nhân để đạt chỉ tiêu doanh số được giao.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp/Kinh nghiệm cần thiết :

1. Trình độ học vấn:

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Thương mại điện tử, Truyền thông hoặc các ngành liên quan.

- Có kiến thức nền tảng về bán hàng, chăm sóc đối tác, vận hành hệ thống CTV/NPP.

2. Kinh nghiệm:

- Có từ 1 - 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, phát triển đối tác, hoặc chăm sóc hệ thống phân phối.

- Ưu tiên ứng viên từng làm việc trong ngành gia dụng, tiêu dùng, thực phẩm, TMĐT, hệ thống cộng tác viên hoặc các mô hình kinh doanh hệ sinh thái đa kênh.

- Có kinh nghiệm sử dụng CRM để quản lý quan hệ đối tác hoặc khách hàng.

Kỹ năng, phẩm chất:

1. Kỹ năng:

- Kỹ năng giao tiếp tốt, chủ động lắng nghe và xử lý vấn đề nhanh chóng.

- Có khả năng xây dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ với hệ thống CTV/NPP.

- Thành thạo các công cụ làm việc như Excel, Google Sheets, Zalo OA, hệ thống CRM nội bộ.

- Có khả năng đào tạo, hỗ trợ CTV/NPP trong giai đoạn kích hoạt và triển khai bán hàng.

2. Tư duy và thái độ:

- Tư duy dịch vụ và chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp.

- Tinh thần trách nhiệm, cẩn thận, nhiệt tình trong công việc.

- Có định hướng kết quả và tư duy cải tiến quy trình làm việc.

- Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong quản lý hoặc vận hành hệ thống bán hàng online qua CTV/NPP.

- Có kỹ năng vận hành kịch bản chăm sóc tự động qua CRM/Zalo OA/Email Marketing.

- Có kinh nghiệm tổ chức các hoạt động gắn kết: minigame, training online/offline cho cộng tác viên.

- Hiểu rõ các chính sách bảo mật thông tin và quy trình xử lý dữ liệu người dùng.

Tại CÔNG TY TNHH XCOOK VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 8.000.000 – 12.000.000 VNĐ/tháng + Thưởng hiệu suất theo KPI.

- Thưởng tháng/quý theo số lượng CTV/NPP hoạt động hiệu quả.

- Thưởng nóng cho các đề xuất cải tiến được triển khai thành công.

- Cơ hội thăng tiến lên vị trí Trưởng nhóm chăm sóc CTV/NPP hoặc Điều phối hệ thống sau 6–12 tháng nếu đạt KPI.

- BHXH sau 2 tháng thử việc…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XCOOK VIỆT NAM

