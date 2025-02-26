Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHƯỚC LẠC VIÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHƯỚC LẠC VIÊN
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
A. Chiến lược & Kế hoạch Marketing
• Xây dựng chiến lược marketing tổng thể theo định hướng kinh doanh của công ty.
• Lập kế hoạch marketing ngắn hạn & dài hạn, bao gồm Digital Marketing, Trade Marketing và PR.
• Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh và đề xuất chiến lược tăng trưởng.
• Quản lý ngân sách marketing, tối ưu chi phí và đo lường hiệu quả chiến dịch.
B. Digital Marketing & Quảng cáo
• Xây dựng và tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo trên Facebook, Google, TikTok, Shopee, Lazada…
• Triển khai SEO, Content Marketing nhằm tăng thứ hạng tìm kiếm và traffic website.
• Xây dựng & quản lý hệ thống Marketing Automation, CRM để chăm sóc khách hàng.
• Phối hợp với bộ phận TMĐT để tối ưu hóa hiệu suất bán hàng online.
C. Quản lý Thương Hiệu & PR
• Phát triển & duy trì hình ảnh thương hiệu Vua Tóc Giả trên thị trường.
• Xây dựng chiến lược hợp tác với KOLs, KOCs, Influencers và đối tác truyền thông.
• Giám sát nội dung sáng tạo (hình ảnh, video, bài viết…) để đảm bảo chất lượng & định vị thương hiệu.
D. Tổ chức Sự Kiện & Trade Marketing
• Lập kế hoạch và triển khai các sự kiện, hội chợ, roadshow, hoạt động quảng bá sản phẩm.
• Hỗ trợ hoạt động nhượng quyền, mở rộng hệ thống cửa hàng.
• Quản lý các chương trình khuyến mãi, thúc đẩy doanh số offline & online.
E. Quản lý Đội Ngũ & Phát Triển Nhân Sự
• Xây dựng & quản lý đội nhóm marketing (Performance Marketing, Content, Design, Trade…).
• Đào tạo, phát triển nhân sự, đánh giá hiệu suất làm việc định kỳ.
• Phối hợp chặt chẽ với bộ phận Sale, TMĐT, Xuất khẩu để đảm bảo tính nhất quán trong chiến lược tiếp thị.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Kinh tế, Thương mại điện tử…
Có từ 3-5 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng phòng Marketing (ưu tiên ngành làm đẹp, thời trang, TMĐT)
Kinh nghiệm thực chiến về Digital Performance, Social Media, PR, Branding & TMĐT
Thành thạo chạy quảng cáo trên Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads, Shopee Ads
Có kinh nghiệm làm việc với KOL/KOC, báo chí, influencer marketing là lợi thế
Kỹ năng & Tố chất cần có
Tư duy chiến lược, khả năng phân tích dữ liệu & tối ưu Marketing dựa trên số liệu
Kỹ năng lãnh đạo, đào tạo & phát triển đội nhóm
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, làm việc với đối tác & nội bộ
Cập nhật nhanh xu hướng thị trường & công nghệ mới
Tinh thần chủ động, sáng tạo, chịu trách nhiệm & cam kết với mục tiêu doanh thu
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHƯỚC LẠC VIÊN Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương:
Bonus KPI Doanh thu & ROAS
Review lương định kỳ
Đóng BHXH đầy đủ sau 2 tháng thử việc
Thử việc 2 tháng, nhận 85% lương cơ bản
Nghỉ phép năm 12 ngày/năm, du lịch & sự kiện nội bộ
Ưu đãi khi mua sản phẩm & sử dụng dịch vụ của HairBank Group
Phát triển nghề nghiệp
Được đào tạo chuyên sâu về Digital Marketing, Thương mại điện tử, Branding
Tham gia các buổi chia sẻ kiến thức chuyên môn từ Ban lãnh đạo công ty
Cơ hội thăng tiến lên vị trí Giám đốc Marketing trong tương lai
Môi trường làm việc
Trẻ trung, sáng tạo, không drama, làm việc theo hệ thống
Các hoạt động nội bộ hấp dẫn: Teambuilding, Party, Workshop hàng tháng/quý
