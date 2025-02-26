Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHƯỚC LẠC VIÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, số 4 Phạm Tuấn Tài, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

A. Chiến lược & Kế hoạch Marketing

• Xây dựng chiến lược marketing tổng thể theo định hướng kinh doanh của công ty.

• Lập kế hoạch marketing ngắn hạn & dài hạn, bao gồm Digital Marketing, Trade Marketing và PR.

• Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh và đề xuất chiến lược tăng trưởng.

• Quản lý ngân sách marketing, tối ưu chi phí và đo lường hiệu quả chiến dịch.

B. Digital Marketing & Quảng cáo

• Xây dựng và tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo trên Facebook, Google, TikTok, Shopee, Lazada…

• Triển khai SEO, Content Marketing nhằm tăng thứ hạng tìm kiếm và traffic website.

• Xây dựng & quản lý hệ thống Marketing Automation, CRM để chăm sóc khách hàng.

• Phối hợp với bộ phận TMĐT để tối ưu hóa hiệu suất bán hàng online.

C. Quản lý Thương Hiệu & PR

• Phát triển & duy trì hình ảnh thương hiệu Vua Tóc Giả trên thị trường.

• Xây dựng chiến lược hợp tác với KOLs, KOCs, Influencers và đối tác truyền thông.

• Giám sát nội dung sáng tạo (hình ảnh, video, bài viết…) để đảm bảo chất lượng & định vị thương hiệu.

D. Tổ chức Sự Kiện & Trade Marketing

• Lập kế hoạch và triển khai các sự kiện, hội chợ, roadshow, hoạt động quảng bá sản phẩm.

• Hỗ trợ hoạt động nhượng quyền, mở rộng hệ thống cửa hàng.

• Quản lý các chương trình khuyến mãi, thúc đẩy doanh số offline & online.

E. Quản lý Đội Ngũ & Phát Triển Nhân Sự

• Xây dựng & quản lý đội nhóm marketing (Performance Marketing, Content, Design, Trade…).

• Đào tạo, phát triển nhân sự, đánh giá hiệu suất làm việc định kỳ.

• Phối hợp chặt chẽ với bộ phận Sale, TMĐT, Xuất khẩu để đảm bảo tính nhất quán trong chiến lược tiếp thị.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ & Kinh nghiệm

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Kinh tế, Thương mại điện tử…

Có từ 3-5 năm kinh nghiệm ở vị trí Trưởng phòng Marketing (ưu tiên ngành làm đẹp, thời trang, TMĐT)

Kinh nghiệm thực chiến về Digital Performance, Social Media, PR, Branding & TMĐT

Thành thạo chạy quảng cáo trên Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads, Shopee Ads

Có kinh nghiệm làm việc với KOL/KOC, báo chí, influencer marketing là lợi thế

Kỹ năng & Tố chất cần có

Tư duy chiến lược, khả năng phân tích dữ liệu & tối ưu Marketing dựa trên số liệu

Kỹ năng lãnh đạo, đào tạo & phát triển đội nhóm

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, làm việc với đối tác & nội bộ

Cập nhật nhanh xu hướng thị trường & công nghệ mới

Tinh thần chủ động, sáng tạo, chịu trách nhiệm & cam kết với mục tiêu doanh thu

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHƯỚC LẠC VIÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập & phúc lợi

Mức lương:

Bonus KPI Doanh thu & ROAS

Review lương định kỳ

Đóng BHXH đầy đủ sau 2 tháng thử việc

Thử việc 2 tháng, nhận 85% lương cơ bản

Nghỉ phép năm 12 ngày/năm, du lịch & sự kiện nội bộ

Ưu đãi khi mua sản phẩm & sử dụng dịch vụ của HairBank Group

Phát triển nghề nghiệp

Được đào tạo chuyên sâu về Digital Marketing, Thương mại điện tử, Branding

Tham gia các buổi chia sẻ kiến thức chuyên môn từ Ban lãnh đạo công ty

Cơ hội thăng tiến lên vị trí Giám đốc Marketing trong tương lai

Môi trường làm việc

Trẻ trung, sáng tạo, không drama, làm việc theo hệ thống

Các hoạt động nội bộ hấp dẫn: Teambuilding, Party, Workshop hàng tháng/quý

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHƯỚC LẠC VIÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin