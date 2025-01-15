Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP MINH KHÔI làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 36 Louis II, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng Marketing

Nghiên cứu thị trường và phân tích đối thủ

Lập chiến lược và kế hoạch marketing

- Xây dựng chiến lược marketing dài hạn và ngắn hạn phù hợp với mục tiêu kinh doanh của công ty.

- Lên kế hoạch marketing chi tiết cho các chiến dịch quảng bá sản phẩm, dịch vụ, và thương hiệu.

- Xác định các kênh marketing (trực tuyến và ngoại tuyến) để tối ưu hóa hiệu quả tiếp cận khách hàng mục tiêu.

- Đàm phán, theo dõi timeline, nội dùng, độ hiệu quả của chiến dịch với các bên đối tác truyền thông.

Đảm bảo các chiến dịch marketing đạt được kết quả mong đợi, bao gồm việc nâng cao nhận diện thương hiệu, thúc đẩy doanh thu và mở rộng thị trường.

Quản lý ngân sách marketing: Theo dõi và đánh giá chi phí các chiến dịch marketing để cải thiện hiệu quả sử dụng ngân sách trong tương lai.

Lãnh đạo đội ngũ marketing: Xây dựng môi trường làm việc sáng tạo, khuyến khích nhân viên cống hiến và phát triển kỹ năng chuyên môn. Phân công nhiệm vụ và giám sát tiến độ công việc của đội ngũ để đảm bảo các chiến dịch được triển khai đúng tiến độ.

Quản lý chiến dịch quảng cáo và truyền thông

- Quản lý và triển khai các chiến dịch quảng cáo (Google Ads, Facebook Ads, quảng cáo truyền hình, báo chí, v.v.).

- Đảm bảo chiến dịch quảng cáo được triển khai đúng đối tượng mục tiêu và đạt được mục tiêu đề ra.

- Định hướng các chiến lược truyền thông, bao gồm việc xây dựng hình ảnh thương hiệu, thông điệp sản phẩm, và nội dung truyền thông.

Tối ưu hóa hiệu quả các chiến dịch

- Theo dõi và phân tích kết quả chiến dịch qua các chỉ số KPI như doanh thu, tỷ lệ chuyển đổi, ROI, tỷ lệ mở email, v.v.

- Đưa ra các chiến lược cải thiện hoặc tối ưu hóa các chiến dịch dựa trên dữ liệu thực tế.

- Sử dụng các công cụ phân tích và đo lường hiệu quả marketing để điều chỉnh chiến lược kịp thời.

Phối hợp với các phòng ban khác

- Làm việc chặt chẽ với các bộ phận khác như Kinh doanh , sàn TMDT, Sản phẩm, bộ phận kho, Chăm sóc khách hàng để xây dựng chiến lược marketing tích hợp.

- Đảm bảo các thông điệp marketing nhất quán trên tất cả các kênh và chiến dịch.

Quản lý mối quan hệ với đối tác và khách hàng

- Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các đối tác chiến lược, nhà cung cấp dịch vụ marketing, và các bên liên quan.

- Phối hợp với các KOLs, Influencers và các đối tác truyền thông để nâng cao hiệu quả chiến dịch.

- Lập báo cáo bằng tiếng anh cho hãng hàng tháng,

- Xây dựng kế hoạch truyền thông kết hợp với đại lý.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Truyền thông, Marketing, Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc các lĩnh vực liên quan.

Có kinh nghiệm từ 02 năm trong lĩnh vực quản lý đội nhóm, quản lý mạng xã hội. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực làm đẹp, mỹ phẩm.

Hiểu biết sâu sắc về các nền tảng social (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, ...) và cách tối ưu hóa nội dung trên mọi nền tảng.

Kỹ năng phân tích dữ liệu và sử dụng các công cụ đo lường hiệu quả (Google Analytics, Facebook Insights, TikTok Analytics, v.v.).

Khả năng quản lý thời gian tốt và xử lý công việc đa nhiệm hiệu quả.

Năng động, sáng tạo, và luôn cập nhật các xu hướng social media mới nhất

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP MINH KHÔI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 25.000.000 - 30.000.000 + hoa hồng + thưởng

Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo Luật lao động hiện hành. Thưởng nghỉ lễ tết, nghỉ phép đầy đủ

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội phát triển trong công việc. Xét tăng lương hằng năm

Được tham gia các hoạt động chung của Công ty: du lịch, teambuilding, sự kiện...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TỔNG HỢP MINH KHÔI

