Tuyển Sales Điện/Điện tử/Viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT SỐ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Điện/Điện tử/Viễn thông Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT SỐ
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 40LK4 KĐT Happyland, tổ 24, Đông Anh, Huyện Đông Anh
Mô Tả Công Việc Sales Điện/Điện tử/Viễn thông Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
- Tìm kiếm khách hàng, đăng bài giới thiệu sản phẩm, dịch vụ công ty kinh doanh lên các kênh online (Website, Facebook, Fanpage, zalo, các sàn TMĐT...)
- Tìm kiếm cơ hội bán hàng từ data sẵn có của công ty và các kênh trực tiếp khác.
- Chăm sóc khách hàng : tiếp nhận thông tin phản hồi từ khách hàng, hỗ trợ giải đáp các vấn đề của khách hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tuổi từ: 20-30, có ít nhất 1 năm kinh nghiệm về 1 trong các lĩnh vực: TMĐT, Marketing, NV bán hàng, telesales, chăm sóc khách hàng hoặc các vị trí tương đương.
- Kỹ năng giao tiếp, tư vấn tốt, biết lắng nghe và thuyết phục khách .
- Biết sử dụng các phần mềm văn phòng cơ bản (Word, Excel...).
- Có khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao, lượng đơn hàng lớn.
- Kỹ năng giao tiếp, tư vấn tốt, biết lắng nghe và thuyết phục khách .
- Biết sử dụng các phần mềm văn phòng cơ bản (Word, Excel...).
- Có khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao, lượng đơn hàng lớn.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT SỐ Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: Lương CB từ 8 triệu đến 12 triệu + % doanh thu + thưởng + PC
- Được đào tạo về kỹ năng kinh doanh, kỹ năng đàm phán và kiến thức chuyên ngành.
- Du lịch hàng năm, có hỗ trợ cơm trưa (Có tạp vụ nấu cơm tại Công ty).
- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, lương thưởng theo quy định của công ty
- Làm việc trong môi trường năng động, đoàn kết, công bằng, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân - nâng cao thu nhập.
- Được đào tạo về kỹ năng kinh doanh, kỹ năng đàm phán và kiến thức chuyên ngành.
- Du lịch hàng năm, có hỗ trợ cơm trưa (Có tạp vụ nấu cơm tại Công ty).
- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, lương thưởng theo quy định của công ty
- Làm việc trong môi trường năng động, đoàn kết, công bằng, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân - nâng cao thu nhập.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT SỐ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI