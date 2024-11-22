Tuyển Sales Điện/Điện tử/Viễn thông CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT SỐ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 40LK4 KĐT Happyland, tổ 24, Đông Anh, Huyện Đông Anh

- Tìm kiếm khách hàng, đăng bài giới thiệu sản phẩm, dịch vụ công ty kinh doanh lên các kênh online (Website, Facebook, Fanpage, zalo, các sàn TMĐT...)

- Tìm kiếm cơ hội bán hàng từ data sẵn có của công ty và các kênh trực tiếp khác.

- Chăm sóc khách hàng : tiếp nhận thông tin phản hồi từ khách hàng, hỗ trợ giải đáp các vấn đề của khách hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng.

- Tuổi từ: 20-30, có ít nhất 1 năm kinh nghiệm về 1 trong các lĩnh vực: TMĐT, Marketing, NV bán hàng, telesales, chăm sóc khách hàng hoặc các vị trí tương đương.

- Kỹ năng giao tiếp, tư vấn tốt, biết lắng nghe và thuyết phục khách .

- Biết sử dụng các phần mềm văn phòng cơ bản (Word, Excel...).

- Có khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao, lượng đơn hàng lớn.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT SỐ Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương CB từ 8 triệu đến 12 triệu + % doanh thu + thưởng + PC

- Được đào tạo về kỹ năng kinh doanh, kỹ năng đàm phán và kiến thức chuyên ngành.

- Du lịch hàng năm, có hỗ trợ cơm trưa (Có tạp vụ nấu cơm tại Công ty).

- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, lương thưởng theo quy định của công ty

- Làm việc trong môi trường năng động, đoàn kết, công bằng, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân - nâng cao thu nhập.

