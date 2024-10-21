Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HOÀ AN Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: KCN - Khai Sơn, Thuận Thành

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Lập kế hoạch tuyển dụng, xây dựng chính sách tuyển dụng.

Xây dựng chế độ tiền lương và phúc lợi cho CNV.

Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc, xây dựng ma trận chức năng.

Cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm xây dựng thang bảng lương theo KPI, chế độ lương 3Ps.

Hiểu và nắm vững Luật lao động, thuế TNCN, BHXH.

Có kỹ năng giao tiếp, đối ngoại với cơ quan Nhà nước.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HOÀ AN Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng BHXH, BHYT theo quy định chung.

Chế độ nghỉ lễ Tết, hiếu hỷ theo quy định chung. Thưởng lương tháng 13 theo quy định chung.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HOÀ AN Pro Company

