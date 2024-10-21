Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HOÀ AN Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HOÀ AN Pro Company
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: KCN
- Khai Sơn, Thuận Thành
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Lập kế hoạch tuyển dụng, xây dựng chính sách tuyển dụng.
Xây dựng chế độ tiền lương và phúc lợi cho CNV.
Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc, xây dựng ma trận chức năng.
Cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm xây dựng thang bảng lương theo KPI, chế độ lương 3Ps.
Hiểu và nắm vững Luật lao động, thuế TNCN, BHXH.
Có kỹ năng giao tiếp, đối ngoại với cơ quan Nhà nước.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HOÀ AN Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng BHXH, BHYT theo quy định chung.
Chế độ nghỉ lễ Tết, hiếu hỷ theo quy định chung. Thưởng lương tháng 13 theo quy định chung.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HOÀ AN Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
