Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Chuyển Phát Nhanh Nội Bài làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 600 - 800 USD

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Chuyển Phát Nhanh Nội Bài
Ngày đăng tuyển: 22/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Chuyển Phát Nhanh Nội Bài

Trưởng phòng nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng nhân sự Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Chuyển Phát Nhanh Nội Bài

Mức lương
600 - 800 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 29 Hoàng Văn Thái, Phường Hoà Minh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 600 - 800 USD

- Phụ trách kinh doanh phát triển doanh số chi nhánh
- Quản lý điều phối nhân sự khai thác, nhân sự kiểm soát, đóng hàng, tài xế, giao nhận.
- Quản lý điều phối các phương tiện vận chuyển giao hàng theo yêu cầu của khách hàng.
- Xử lý các tình huống phát sinh của đơn hàng trên đương vận chuyển, chất lượng hàng hóa vận chuyển.
- Đánh giá hiệu quả, năng suất làm việc của nhân sự quản lý.
- Xây dựng quy trình hoạt động của phòng/ trung tâm, xây dựng cơ cấu nhân sự tối ưu nhất.
- Quản lý cơ sở vật chất, an toàn vệ sinh công nghiệp, phòng cháy chữa cháy, định mức nguyên vật liệu, văn phòng phẩm sử dụng.
- Các công việc khác theo chỉ đạo của Ban giám đốc.

Với Mức Lương 600 - 800 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng viên
- Trình độ Cao đẳng trở lên.
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc ở các vị trí tương đương trong lĩnh vực Chuyển phát nhanh, vận tải, Logistic (ưu tên có kinh nghiệm điều hành và setup các bưu cục như Viettel, J&T, Nhất tín, Giao hàng Nhanh, Giao hàng Tiết kiệm,...)
- Kỹ năng truyền đạt thông tin.

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Chuyển Phát Nhanh Nội Bài Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Chuyển Phát Nhanh Nội Bài

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Chuyển Phát Nhanh Nội Bài

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Chuyển Phát Nhanh Nội Bài

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 8, Tháp B, Tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

