Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Chuyển Phát Nhanh Nội Bài làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 600 - 800 USD

Mức lương 600 - 800 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 29 Hoàng Văn Thái, Phường Hoà Minh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự

- Phụ trách kinh doanh phát triển doanh số chi nhánh

- Quản lý điều phối nhân sự khai thác, nhân sự kiểm soát, đóng hàng, tài xế, giao nhận.

- Quản lý điều phối các phương tiện vận chuyển giao hàng theo yêu cầu của khách hàng.

- Xử lý các tình huống phát sinh của đơn hàng trên đương vận chuyển, chất lượng hàng hóa vận chuyển.

- Đánh giá hiệu quả, năng suất làm việc của nhân sự quản lý.

- Xây dựng quy trình hoạt động của phòng/ trung tâm, xây dựng cơ cấu nhân sự tối ưu nhất.

- Quản lý cơ sở vật chất, an toàn vệ sinh công nghiệp, phòng cháy chữa cháy, định mức nguyên vật liệu, văn phòng phẩm sử dụng.

- Các công việc khác theo chỉ đạo của Ban giám đốc.

Yêu Cầu Công Việc

Yêu cầu ứng viên

- Trình độ Cao đẳng trở lên.

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc ở các vị trí tương đương trong lĩnh vực Chuyển phát nhanh, vận tải, Logistic (ưu tên có kinh nghiệm điều hành và setup các bưu cục như Viettel, J&T, Nhất tín, Giao hàng Nhanh, Giao hàng Tiết kiệm,...)

- Kỹ năng truyền đạt thông tin.

Tại Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Chuyển Phát Nhanh Nội Bài Thì Được Hưởng Những Gì

