Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XNK TÂN THÁI SƠN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 28 Ngõ 168 Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân,, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Xây dựng các kế hoạch, phương án hành động cụ thể để đạt được các mục tiêu trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực bền vững :

Tuyển dụng và thu hút nhân tài

Xây dựng kế hoạch tuyển dụng theo nhu cầu và từng vị trí theo tháng, quý, năm

Xây dựng và phát triển thương hiệu nhà tuyển dụng.

2. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

Xây dựng kế hoạch đào tạo hội nhập, đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng cho nhân viên.

Xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp bền vững với công ty.

3. Quản lý hiệu suất làm việc:

Phát triển nguồn nhân lực trong công ty bằng cách lập ra các chiến lược đánh giá năng suất nhân viên theo định kỳ

Đưa ra các giải pháp cải thiện năng suất lao động.

4. Chế độ lương thưởng và phúc lợi:

Xây dựng chính sách lương, thưởng rõ ràng, phúc lợi cạnh tranh

Quản lý bảo hiểm, chính sách phúc lợi theo quy định pháp luật.

Triển khai và giám sát thực hiện các chế độ chính sách nhân sự (lương, thưởng, phúc lợi...).

Giải quyết các công việc liên quan đến quan hệ, kỷ luật lao động, thi đua, khen thưởng.

5. Xây dựng và duy trì văn hoá doanh nghiệp

Lên kế hoạch về đào tạo và phát triển văn hoá doanh nghiệp

Đảm bảo các giá trị cốt lõi và văn hóa của công ty được phổ biến và thực hiện trong toàn bộ đội ngũ nhân viên.

- Triển khai ứng dụng chuyển đổi số toàn diện cho Mảng quản trị nhân sự

- Quản lý và tối ưu chi phí nhân sự

- Báo cáo công việc cho TBP và các bộ phận liên quan theo tuần, tháng, quý, năm và đề xuất phương án

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của TBP và BLĐ

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành quản trị nhân sự, quản trị kinh doanh, luật, hoặc các ngành liên quan. Có các chứng chỉ về quản lý nhân sự như SHRM, CIPD,... hoặc chứng chỉ khác liên quan là một lợi thế.

Độ tuổi: 24 - 35 tuổi

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí trưởng phòng nhân sự

Kỹ năng quản lý và lãnh đạo đội ngũ nhân sự tốt, có khả năng làm việc với các phòng ban khác nhau.

Khả năng xây dựng lập kế hoạch nhân sự dài hạn, bao gồm tuyển dụng, đào tạo, phát triển và duy trì đội ngũ nhân sự phát triển BỀN VỮNG .

Am hiểu quy định pháp luật lao động và các chính sách liên quan đến người lao động.

Có khả năng chịu áp lực cao.

Thành thạo tin học văn phòng xuất sắc, hiểu biết các công nghệ số trong quản trị nhân sự sử dụng các phần mềm quản lý nhân sự hiện đại (HRIS).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XNK TÂN THÁI SƠN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 15M - 20M

Thưởng cuối năm dựa vào kết quả hoạt động kinh doanh

Thưởng Tết dương lịch; 30/4 & 1/5; 2/9...

Phụ cấp ăn trưa, chi phí xăng, điện thoại, và các hỗ trợ chi phí khác theo vị trí và tính chất công việc.

Được tham gia đầy đủ các chế độ Bảo hiểm Xã hội, BHYT, BHTN,...

Chế độ nghỉ phép từ 12 ngày/năm.

Được tham gia các chương trình đào tạo chuyên môn nghiệp vụ trong nước

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Được tham gia các hoạt động tập thể: Gala Dinner, Teambuilding, Nghỉ mát hàng năm, Trại hè, Hội thao,...

Các hoạt động công đoàn: Quà tặng nhân dịp 8/3, 20/10, Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Đêm hội Trăng rằm, Lễ hội Mùa hè cho con của CBCNV, Quà mừng kết hôn, sinh nhật, thành lập công ty, thăm hỏi ốm đau, ma chay hiếu hỷ,....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XNK TÂN THÁI SƠN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin