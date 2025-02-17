Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG MOOLA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Tham mưu cho Giám đốc khu vực về kế hoạch xây dựng và phát triển hệ thống phân phối, kế hoạch kinh doanh trong khu vực phụ trách

- Phối hợp xây dựng và giám sát triển khai hiệu quả chương trình thúc đẩy bán hàng trên kênh phân phối của VNPost – Các điểm Bưu cục trung tâm TP, Huyện, các điểm văn hóa xã.

- Nhận chỉ tiêu khu vực. Triển khai, phân bổ chỉ tiêu đến Bưu điện tỉnh, BĐ huyện (NPP), đảm bảo phù hợp với năng lực từng đơn vị trực thuộc BĐ tỉnh.

- Phối hợp thực hiện cùng đội ngũ quản lý của NPP ( chuyên quản tỉnh, GĐ, PGĐ, Bưu điện TP, huyện) triển khai các chương trình khuyến mại thúc đẩy bán hàng, luân chuyển hàng, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đúng tiến độ.

- Báo cáo Giám đốc bán hàng khu vực tiến độ hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh của khu vực phụ trách và đưa ra các đề xuất điều chỉnh kịp thời phù hợp với tình hình triển khai thực tế.

- Đánh giá hiệu quả các chương trình khuyến mãi của Công ty cho điểm bán, xử lý các khiếu nại từ điểm bán.

- Quản lý, xây dựng đội ngũ, đào tạo, huấn luyện kỹ năng bán hàng, chia sẻ kiến thức sản phẩm và phát triển nhân viên điểm bán của NPP VNpost nhằm tối ưu hóa nguồn lực trong Khu vực phụ trách để đạt được mục tiêu đã đề ra.

- Tổng hợp báo cáo, phân tích các thông tin thị trường & đối thủ cạnh tranh. báo cáo và đề xuất các giải pháp lên Giám đốc bán hàng Khu vực.