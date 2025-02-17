Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG MOOLA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG MOOLA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG MOOLA VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG MOOLA VIỆT NAM

Trưởng phòng nhân sự

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG MOOLA VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: VP Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tham mưu cho Giám đốc khu vực về kế hoạch xây dựng và phát triển hệ thống phân phối, kế hoạch kinh doanh trong khu vực phụ trách
- Phối hợp xây dựng và giám sát triển khai hiệu quả chương trình thúc đẩy bán hàng trên kênh phân phối của VNPost – Các điểm Bưu cục trung tâm TP, Huyện, các điểm văn hóa xã.
- Nhận chỉ tiêu khu vực. Triển khai, phân bổ chỉ tiêu đến Bưu điện tỉnh, BĐ huyện (NPP), đảm bảo phù hợp với năng lực từng đơn vị trực thuộc BĐ tỉnh.
- Phối hợp thực hiện cùng đội ngũ quản lý của NPP ( chuyên quản tỉnh, GĐ, PGĐ, Bưu điện TP, huyện) triển khai các chương trình khuyến mại thúc đẩy bán hàng, luân chuyển hàng, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đúng tiến độ.
- Báo cáo Giám đốc bán hàng khu vực tiến độ hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh của khu vực phụ trách và đưa ra các đề xuất điều chỉnh kịp thời phù hợp với tình hình triển khai thực tế.
- Đánh giá hiệu quả các chương trình khuyến mãi của Công ty cho điểm bán, xử lý các khiếu nại từ điểm bán.
- Quản lý, xây dựng đội ngũ, đào tạo, huấn luyện kỹ năng bán hàng, chia sẻ kiến thức sản phẩm và phát triển nhân viên điểm bán của NPP VNpost nhằm tối ưu hóa nguồn lực trong Khu vực phụ trách để đạt được mục tiêu đã đề ra.
- Tổng hợp báo cáo, phân tích các thông tin thị trường & đối thủ cạnh tranh. báo cáo và đề xuất các giải pháp lên Giám đốc bán hàng Khu vực.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG MOOLA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG MOOLA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG MOOLA VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN DINH DƯỠNG MOOLA VIỆT NAM

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tòa nhà CT13- Sakura, KĐT Hồng Hà Ecocity, xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội, Hanoi

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truong-phong-nhan-su-thu-nhap-thuong-luong-tai-ha-noi-job304584
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUE SMILE
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH TRUE SMILE làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 100 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUE SMILE
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Am Vi
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Am Vi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Am Vi
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 60 Triệu
Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI
Hạn nộp: 19/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại An Giang thu nhập Thỏa thuận
Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Hạn nộp: 12/09/2025
An Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QS LAND
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QS LAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QS LAND
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 USD
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 50 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH JUST PLAY
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH JUST PLAY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH JUST PLAY
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 19 - 23 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Brushie Official
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Brushie Official làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Brushie Official
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 16/11/2025
Hà Nội Còn 57 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Truyền thông Alo làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Tuyển Nhân viên Tư vấn BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ KIM
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ KIM làm việc tại Quảng Bình thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ KIM
Hạn nộp: 17/10/2025
Quảng Bình Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB
Tuyển Marketing Director CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM ASIALAB
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH 5S INTERNATIONAL LOGISTICS
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vietsoftpro
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Vietsoftpro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Vietsoftpro
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pearlland JSC
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Pearlland JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Pearlland JSC
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HSBC Vietnam
Tuyển Cloud Engineer HSBC Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
HSBC Vietnam
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Hạn nộp: 18/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 41 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUE SMILE
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH TRUE SMILE làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 100 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUE SMILE
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAMIER VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Am Vi
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Am Vi làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Am Vi
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI YÊU QUẦN ÁO
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 60 Triệu
Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI
Hạn nộp: 19/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại An Giang thu nhập Thỏa thuận
Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Hạn nộp: 12/09/2025
An Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QS LAND
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QS LAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QS LAND
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 30 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search's Client
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Navigos Search's Client làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 USD
Navigos Search's Client
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 50 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH JUST PLAY
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH JUST PLAY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH JUST PLAY
Hạn nộp: 10/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG MEDIAAI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG MEDIAAI
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công ty CP Tư vấn Quản lý và Giải Pháp Công nghệ Vinh Khoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu Công ty CP Tư vấn Quản lý và Giải Pháp Công nghệ Vinh Khoa
12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 30 Triệu Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith
Trên 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG VIETNAMNET ICOM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG VIETNAMNET ICOM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CP KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC VIETSTARLAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu CÔNG TY CP KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC VIETSTARLAND
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công ty TNHH Nevigroup làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty TNHH Nevigroup
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 45 Triệu CÔNG TY TNHH BẢO TÍN MINH CHÂU
40 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công ty cổ phần Thiết kế & Xây dựng Biscons Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty cổ phần Thiết kế & Xây dựng Biscons Việt Nam
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC BÔNG SEN VÀNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ CUNG ỨNG NHÂN LỰC BÔNG SEN VÀNG
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công ty Cổ phần Amber Capital làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Amber Capital
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự HỘ KINH DOANH QUÁN CAFE AVENTUS làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu HỘ KINH DOANH QUÁN CAFE AVENTUS
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư Intech
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH MỘC HẢI HÀ làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 50 Triệu CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH MỘC HẢI HÀ
35 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công ty J&T EXPRESS HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty J&T EXPRESS HÀ NỘI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Visimex làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 40 Triệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Visimex
Trên 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SEN TÀI THU VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SEN TÀI THU VIỆT NAM
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công ty TNHH Phát triển xây dựng Việt Nam Kiến Hưng làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty TNHH Phát triển xây dựng Việt Nam Kiến Hưng
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CTCP Viễn thông Di động Toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu CTCP Viễn thông Di động Toàn cầu
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH ATW BIOTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH ATW BIOTECH
18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 1 USD CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA
1 - 1 USD Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự AN café - Từ vùng Kinh Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu AN café - Từ vùng Kinh Bắc
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự AN café - Từ vùng Kinh Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu AN café - Từ vùng Kinh Bắc
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công ty cổ phần Ichibaone Platform làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu Công ty cổ phần Ichibaone Platform
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH 2S GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH 2S GROUP
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Super Game làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Super Game
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH AN PHÚ LINH Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH AN PHÚ LINH Pro Company
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công ty Cổ Phần Công Nghệ Evotek Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 35 Triệu Công ty Cổ Phần Công Nghệ Evotek Việt Nam
Tới 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT EASTROC (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT EASTROC (VIỆT NAM)
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HQ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HQ
17 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH STRONG MEDICAL CENTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH STRONG MEDICAL CENTER
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm