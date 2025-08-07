Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRUE SMILE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 25 Nam Đồng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

• Quay video, chụp ảnh, lấy hình ảnh và feedback của các khách hàng làm đẹp tại cơ sở.

• Chỉnh sửa, hậu kỳ video theo yêu cầu, mục đích đăng tải lên các kênh truyền thông của công ty (Reels, Tiktok, Zalo,...).

• Đề xuất các phương án tối ưu, nâng cao chất lượng và hiệu quả hình ảnh cho thương hiệu; đề xuất các ý tưởng truyền thông cùng phòng marketing.

• Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo sản phẩm cuối cùng đạt chất lượng cao nhất.

• Thực hiện các công việc theo yêu cầu của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quay và dựng video đa ngành hàng

Thành thạo các phần mềm chỉnh sửa video (Premiere Pro, After Effects,Davinci, Capcut...).

Thành thạo các loại máy ảnh, gimbal, lighting trong studio và ngoài trời,...

Có gu thẩm mỹ tốt, khả năng sáng tạo cao và nắm bắt xu hướng

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Có trách nhiệm, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.

Có khả năng sử dụng các thiết bị chụp ảnh, quay phim chuyên nghiệp.

Hiểu biết về ánh sáng, bố cục, màu sắc trong nhiếp ảnh và quay phim.

Khả năng giao tiếp tốt

Tại CÔNG TY TNHH TRUE SMILE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng.

Có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUE SMILE

