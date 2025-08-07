Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRUE SMILE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRUE SMILE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH TRUE SMILE
Ngày đăng tuyển: 07/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/09/2025
CÔNG TY TNHH TRUE SMILE

Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY TNHH TRUE SMILE

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 25 Nam Đồng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

• Quay video, chụp ảnh, lấy hình ảnh và feedback của các khách hàng làm đẹp tại cơ sở.
• Chỉnh sửa, hậu kỳ video theo yêu cầu, mục đích đăng tải lên các kênh truyền thông của công ty (Reels, Tiktok, Zalo,...).
• Đề xuất các phương án tối ưu, nâng cao chất lượng và hiệu quả hình ảnh cho thương hiệu; đề xuất các ý tưởng truyền thông cùng phòng marketing.
• Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo sản phẩm cuối cùng đạt chất lượng cao nhất.
• Thực hiện các công việc theo yêu cầu của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quay và dựng video đa ngành hàng
Thành thạo các phần mềm chỉnh sửa video (Premiere Pro, After Effects,Davinci, Capcut...).
Thành thạo các loại máy ảnh, gimbal, lighting trong studio và ngoài trời,...
Có gu thẩm mỹ tốt, khả năng sáng tạo cao và nắm bắt xu hướng
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Có trách nhiệm, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.
Có khả năng sử dụng các thiết bị chụp ảnh, quay phim chuyên nghiệp.
Hiểu biết về ánh sáng, bố cục, màu sắc trong nhiếp ảnh và quay phim.
Khả năng giao tiếp tốt

Tại CÔNG TY TNHH TRUE SMILE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng.
Có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUE SMILE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TRUE SMILE

CÔNG TY TNHH TRUE SMILE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 161 Đặng Văn Ngữ, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội

