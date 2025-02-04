Tuyển Trưởng phòng nhân sự Hộ Kinh Doanh Túi Xách ParisLuxe làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

1, Tuyển dụng và Quản lý nhân sự:

Tiếp nhận yêu cầu tuyển dụng từ các phòng ban.

Chủ động tìm kiếm & đề xuất các kênh tuyển dụng mới.

Sàng lọc hồ sơ ứng viên, liên hệ và sắp xếp phỏng vấn theo quy trình.

Tổng hợp báo cáo kết quả phỏng vấn và thông báo kết quả với ứng viên.

Quản lý và cập nhật thông tin hồ sơ nhân sự.

Theo dõi việc thực hiện nội quy, quy định của công ty.

Chấm công, xây dựng cơ chế lương thưởng và phúc lợi cho nhân viên.

2, Đào tạo và Phát triển:

Xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo chuyên sâu cho nhân viên, đặc biệt là kỹ năng mềm.

Bắt buộc có kỹ năng đứng lớp trực tiếp để giảng dạy, truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm một cách hiệu quả.

Đánh giá hiệu quả của các chương trình đào tạo và đề xuất các cải tiến nhằm nâng cao năng lực của đội ngũ nhân viên.

Hỗ trợ xây dựng văn hóa công ty thông qua các hoạt động đào tạo và sự kiện nội bộ.

3, Hành chính và Quản lý Cơ sở vật chất:

Mua sắm các thiết bị, văn phòng phẩm và quản lý cơ sở vật chất trong công ty.

Thực hiện các công việc hành chính khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/Nữ

Học vấn: Không yêu cầu bắt buộc, ưu tiên ứng viên tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị nhân lực, kinh tế hoặc các ngành liên quan.

Kinh nghiệm:

Ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về mảng Tuyển dụng và Đào tạo, đặc biệt là đào tạo kỹ năng mềm.

Kỹ năng:

Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.

Kỹ năng quản lý và lãnh đạo.

Kỹ năng đứng lớp trực tiếp, truyền đạt và đào tạo kỹ năng mềm cho nhân viên là bắt buộc.

Sử dụng thành thạo phần mềm Microsoft Office.

Am hiểu quy trình tuyển dụng và có khả năng trao đổi, thuyết phục ứng viên.

Tại Hộ Kinh Doanh Túi Xách ParisLuxe Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập:

Lương cứng: 25.000.000 – 35.000.000 VNĐ/tháng.

Phụ cấp chuyên cần.

Thử việc 02 tháng, nhận 85% mức lương chính thức.

Quyền lợi khác:

Chế độ nhân sự đầy đủ theo quy định.

Du lịch, teambuilding hàng năm.

Tham gia bảo hiểm đầy đủ khi trở thành nhân viên chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh Túi Xách ParisLuxe

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin