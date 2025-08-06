Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH TRUE SMILE làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 18A Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Bình Thạnh, Bình Thạnh, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

• Nhận data khách từ bộ phận Marketing – Khách hàng đã có nhu cầu

• Tư vấn, thuyết phục và chốt lịch hẹn qua điện thoại, Zalo, Facebook

• Chăm sóc khách cũ, khai thác thêm nhu cầu và up-sale dịch vụ

• Cập nhật báo cáo kết quả và tham gia đào tạo kỹ năng định kỳ

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm telesale hoặc trực page tư vấn chốt đơn tối thiểu 1 năm

Có kinh nghiệm về nha khoa

Có

Độ tuổi: 25 - 35

Giao tiếp rõ ràng, giọng nói dễ nghe, không ngọng, không nói lắp

Có tinh thần bán hàng, chịu áp lực doanh số, ham học hỏi

Biết sử dụng Word, Excel cơ bản

Tại CÔNG TY TNHH TRUE SMILE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + % hoa hồng trên mỗi lịch hẹn thành công

Thưởng thêm theo doanh thu cá nhân

Tăng lương ngay sau thử việc

Lộ trình phát triển lên vị trí trưởng nhóm/chuyên viên tư vấn cấp cao

Thưởng lễ, Tết, sinh nhật

Du lịch – team building – tiệc công ty định kỳ

Chế độ y tế, BH, nghỉ Lễ/Tết đầy đủ theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUE SMILE

