Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH TRUE SMILE làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH TRUE SMILE
Ngày đăng tuyển: 06/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2025
CÔNG TY TNHH TRUE SMILE

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH TRUE SMILE

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 18A Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Bình Thạnh, Bình Thạnh, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

• Nhận data khách từ bộ phận Marketing – Khách hàng đã có nhu cầu
• Tư vấn, thuyết phục và chốt lịch hẹn qua điện thoại, Zalo, Facebook
• Chăm sóc khách cũ, khai thác thêm nhu cầu và up-sale dịch vụ
• Cập nhật báo cáo kết quả và tham gia đào tạo kỹ năng định kỳ

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm telesale hoặc trực page tư vấn chốt đơn tối thiểu 1 năm
Có kinh nghiệm về nha khoa

kinh nghiệm về nha khoa
Độ tuổi: 25 - 35
Giao tiếp rõ ràng, giọng nói dễ nghe, không ngọng, không nói lắp
Có tinh thần bán hàng, chịu áp lực doanh số, ham học hỏi
Biết sử dụng Word, Excel cơ bản

Tại CÔNG TY TNHH TRUE SMILE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + % hoa hồng trên mỗi lịch hẹn thành công
Thưởng thêm theo doanh thu cá nhân
Tăng lương ngay sau thử việc
Lộ trình phát triển lên vị trí trưởng nhóm/chuyên viên tư vấn cấp cao
Thưởng lễ, Tết, sinh nhật
Du lịch – team building – tiệc công ty định kỳ
Chế độ y tế, BH, nghỉ Lễ/Tết đầy đủ theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUE SMILE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TRUE SMILE

CÔNG TY TNHH TRUE SMILE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 161 Đặng Văn Ngữ, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội

