Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công ty cổ phần truyền thông và giải trí Ngày Mới làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3 Toà 69 Nguyễn Hy Quang, Quận Đống Đa, Hà Nội, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Quản trị nhân sự:

Quản trị nhân sự:

• Theo dõi và cập nhật hệ thống data nhân sự nội bộ trên Sharepoint và Zoho People

• Cài đặt các thông báo tự động hoặc email tự động cho việc: thông báo nhân sự mới, chúc mừng sinh nhật, lịch đánh giá performance, các câu hỏi khảo sát nội bộ...

• Gửi các thông báo về quy định, chính sách nhân sự, hoặc các quyền lợi đến toàn thể cán bộ công ty

• Tổ chức các chương trình Performance Review hàng năm & hỗ trợ các cán bộ quản lý thực hiện PR theo đúng quy định

• Đưa ra các tư vấn cho BGĐ trong việc quản trị nhân sự có hiệu quả và cải tiến hơn

Tuyển Dụng:

• Lên kế hoạch và thực hiện quy trình tuyển dụng end –to-end cho các vị trí theo yêu cầu của các bộ phận bao gồm: xây dựng Job specs, thông báo tuyển trên các kênh tuyển dụng và nội bộ, sàng lọc hồ sơ, phỏng vấn vòng loại, sắp xếp các vòng phỏng vấn tiếp theo, thông báo trúng tuyển/ không trúng tuyển.

• Thực hiện quy trình Onboarding cho nhân viên gồm: Gửi tài liệu pre-boarding, sắp xếp lịch Induction với trưởng các bộ phận, cập nhật kết quả thử việc lên hệ thống.

• Quản lý & lưu trữ hồ sơ ứng viên gồm: Hợp đồng lao động, các biên bản cam kết, các giấy tờ/ chứng từ liên quan đến người lao động.

Đào tạo:

• Xây dựng kế hoạch đào tạo năm/ quý/ tháng cho toàn cán bộ nhân viên.

• Theo dõi việc thực hiện đào tạo & gửi các nhắc nhở cho các trường hợp chậm hoặc không tham gia.

• Quản lý và đánh giá chất lượng đào tạo, chất lượng nhân viên & báo cáo cho BGĐ.

• Luôn tìm kiếm và áp dụng các phương án/ ý tưởng đào tạo cấp tiến, hiệu quả cao.

Yêu Cầu Công Việc

Kinh nghiệm tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trưởng phòng nhân sự.

Từ 5 năm kinh nghiệm nhân sự - tuyển dụng, quản lý nhân sự, đào tào.

Ưu tiên những ứng viên đã có kinh nghiệm làm nhân sự tổng hợp cho các tập đoàn, công ty lớn hoặc tổ chức quốc tế.

Đại học hoặc Master các chuyên ngành Nhân sự, quản trị nhân sự, quản lý, kinh doanh, văn hóa

Essential (bắt buộc):

Biết cách xây dựng và quản lý dữ liệu nhân sự một cách có hệ thống và khoa học

Thành thạo các chương trình MS Office và các chương trình tạo các survey, biểu mẫu

Biết cách lập báo cáo, phân tích và đánh giá dựa trên các data phân tích

Đàm phán, thuyết phục và thương thảo trong các vấn đề nhân sự

Desired (Mong muốn):

Biết sử dụng ít nhất 1 phần mềm quản lý nhân sự (VD: PeopleSoft, Zoho People, Bamboo, WorkDay)

Thành thạo tiếng Anh, có khả năng phỏng vấn các ứng viên quốc tế bằng tiếng Anh

Trung thực - thật thà, khéo léo, lịch sự, Có nhiều ý tưởng đề xuất mới giúp cv đc hiệu quả, Thái độ tích cực, tinh thần "Can do", Cả khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập.

Quyền Lợi

- Lương cứng: từ 20 triệu - 30triệu.

• Chính sách Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật lao động, Chính sách Bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ toàn diện cho CBNV làm thâm niêm đủ 3 năm.

• 12 ngày nghỉ phép theo luật lao động, Nghỉ các ngày lễ, Tết theo quy định của Nhà nước, Nghỉ bù sau sự kiện và nghỉ well-being

Các quyền lợi khác:

• Tham gia các hoạt động liên hoan, tiệc mừng thành lập, tiệc mừng doanh số & các dịp đặc biệt của công ty

• Đồ ăn nhẹ, đồ uống, snack miễn phí tại văn phòng

• Cơ hội tham gia các giải thưởng thi đua trong công ty

• Các hoạt động nghỉ mát, ngày lễ gia đình & các hoạt động cộng đồng, team building

• Quà tặng từ BGĐ cho ngày sinh nhật hoặc các dịp đặc biệt.

Cách Thức Ứng Tuyển

