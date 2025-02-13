Tuyển Trưởng phòng nhân sự NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) làm việc tại Đồng Tháp thu nhập Thỏa thuận

NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)

Trưởng phòng nhân sự

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Tháp: VIB Cao Lãnh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả công việc: Chịu trách nhiệm (i) điều phối, quyết định giới hạn của lượng tiền sử dụng hàng ngày trong giao dịch tiền mặt nội bộ hoặc với khách hàng; (ii) kiểm soát và quản trị rủi ro tổn thất tiền mặt, hoặc tiền giả trong giao dịch và (iii) hỗ trợ tăng trưởng khách hàng mới huy động nhằm tối ưu hóa doanh thu, lợi nhuận cho đơn vị kinh doanh.
Mô tả công việc:
Trách nhiệm:
• Thực hiện (i) giao dịch tiền mặt nội bộ: đầu ngày nhận tiền từ trưởng quỹ, cuối ngày nộp tiền về trưởng quỹ và các phát sinh nộp rút trong ngày; (ii) giao dịch tiền mặt với khách hàng: giao dịch trực tiếp thu tiền mặt món lớn; kiểm đếm tiền mặt, đóng bó, đóng bao theo quy định của Ngân hàng Nhà nước; hỗ trợ Giao dịch viên thu chi tiền mặt trong trường hợp được yêu cầu; (iii) nhận tiền và nộp tiền tại Ngân hàng Nhà nước và các Ngân hàng thương mại khác theo phân công của Trưởng quỹ;
• Tiếp quỹ các Đơn vị kinh doanh trực thuộc và ATM định kỳ theo quy định của VIB;
• Thực hiện nghiệp vụ xuất tài sản bảo đảm cho khách hàng theo quy định của VIB;
• Tham gia chào mời các sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mãi đến khách hàng; Tăng cường bán chéo sản phẩm;
• Ngăn ngừa, phát hiện và xử lý các rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ kho quỹ và tiền mặt;
• Quản lý, sử dụng con dấu tuân thủ đúng quy định của VIB (theo phân công nhiệm vụ);
• Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) Thì Được Hưởng Những Gì

Khác
Ký HĐLĐ chính thức với VIB, Chế độ BHXH full 100%, Ngày phép 15 ngày/năm & ngày lễ theo quy định luật lao động, Thưởng cuối năm theo hiệu quả làm việc, Lộ trình thăng tiến trong công việc.

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 288A An Dương Vương, Phường 4, Quận 5

