Tuyển Trưởng phòng tài chính Công Ty Cổ Phần Hawee Sản Xuất Và Thương Mại làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 13 - 22 Triệu

Mức lương 13 - 22 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Nhà máy tủ điện Hawee, đường TS7, Từ Sơn, Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương 13 - 22 Triệu

NHIỆM VỤ:

1. Giá thành: Kiểm tra, đối chiếu, rà soát và hạch toán CPSX theo đúng đối tượng chi phí, khoản mục chi phí căn cứ theo mục đích xuất dùng, tình trạng lệnh sản xuất; Báo cáo số lượng nhập xuất tồn kho hàng hóa trong tháng và làm báo cáo chi phí theo lệnh sản xuất (dành cho mảng kế toán giá thành)

2. Công nợ: Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ thanh toán, rà soát và hạch toán chi phí. Theo dõi, đối chiếu công nợ phải trả NCC, khách hàng và lên báo cáo

3. Tài chính: Chuẩn bị và lập hồ sơ sơ cấp hạn mức, vay vốn với ngân hàng. Cân đối dòng tiền, Theo dõi dư nợ vay.

4. Các cv khác được trưởng phòng giao

YÊU CẦU:

YÊU CẦU:

Tốt nghiệp đại học khối kinh tế (Ưu tiên KTQD, Học viện tài chính, Thương Mại)

1. Có kinh nghiệm làm kế toán 2-3 năm (trong lĩnh vực mục 1 hoặc mục 2, 3)

2. Có tinh thần làm việc nhóm, trách nhiệm

3. Chăm chỉ, cẩn thận, đạo đức tốt chịu được áp lực công việc cao

4. Kỹ năng tin học văn phòng : excel nhanh, tốt (sử dụng thành thạo các hàm ứng dụng trong excel );



Cách Thức Ứng Tuyển

