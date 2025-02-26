Tuyển Trưởng phòng tài chính Công ty TNHH tư vấn thuế Thái Phong làm việc tại Hải Phòng thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: SH 5.08, KĐT Vinhomes Marina, Võ Nguyên Giáp, Hải Phòng

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính

• Quản lý, điều phối và đào tạo đội ngũ kế toán.

• Soát xét số liệu, quản lý công việc kế toán – thuế của khách hàng.

• Lập kế hoạch, báo cáo định kỳ cho Ban Giám đốc.

• Làm việc trực tiếp với khách hàng và tìm kiếm khách hàng mới.

• Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp đại học/cao đẳng tài chính kế toán, sử dụng thành thạo phần mềm kế toán.

• Kỹ năng quản lý, giao tiếp tốt, chịu áp lực, trung thực, chăm chỉ.

• Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm ở vị trí tương đương.

• Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ kế toán/đại lý thuế.

*** Quyền lợi:

• Thử việc: 15 triệu VNĐ.

• Chính thức: 20 - 25 triệu VNĐ + Phụ cấp hấp dẫn.

• BHXH đầy đủ, nghỉ chủ nhật và ngày lễ/tết.

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến.

