Tuyển Trưởng phòng tài chính Công ty TNHH tư vấn thuế Thái Phong làm việc tại Hải Phòng thu nhập 20 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng tài chính Tại Công ty TNHH tư vấn thuế Thái Phong
Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: SH 5.08, KĐT Vinhomes Marina, Võ Nguyên Giáp, Hải Phòng
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương 20 - 25 Triệu
• Quản lý, điều phối và đào tạo đội ngũ kế toán.
• Soát xét số liệu, quản lý công việc kế toán – thuế của khách hàng.
• Lập kế hoạch, báo cáo định kỳ cho Ban Giám đốc.
• Làm việc trực tiếp với khách hàng và tìm kiếm khách hàng mới.
• Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp đại học/cao đẳng tài chính kế toán, sử dụng thành thạo phần mềm kế toán.
• Kỹ năng quản lý, giao tiếp tốt, chịu áp lực, trung thực, chăm chỉ.
• Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm ở vị trí tương đương.
• Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ kế toán/đại lý thuế.
*** Quyền lợi:
• Thử việc: 15 triệu VNĐ.
• Chính thức: 20 - 25 triệu VNĐ + Phụ cấp hấp dẫn.
• BHXH đầy đủ, nghỉ chủ nhật và ngày lễ/tết.
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến.
