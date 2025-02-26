Tuyển Trưởng phòng tài chính Công ty TNHH tư vấn thuế Thái Phong làm việc tại Hải Phòng thu nhập 20 - 25 Triệu

Tuyển Trưởng phòng tài chính Công ty TNHH tư vấn thuế Thái Phong làm việc tại Hải Phòng thu nhập 20 - 25 Triệu

Công ty TNHH tư vấn thuế Thái Phong
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/02/2025
Công ty TNHH tư vấn thuế Thái Phong

Trưởng phòng tài chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng tài chính Tại Công ty TNHH tư vấn thuế Thái Phong

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: SH 5.08, KĐT Vinhomes Marina, Võ Nguyên Giáp, Hải Phòng

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

• Quản lý, điều phối và đào tạo đội ngũ kế toán.
• Soát xét số liệu, quản lý công việc kế toán – thuế của khách hàng.
• Lập kế hoạch, báo cáo định kỳ cho Ban Giám đốc.
• Làm việc trực tiếp với khách hàng và tìm kiếm khách hàng mới.
• Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học/cao đẳng tài chính kế toán, sử dụng thành thạo phần mềm kế toán.
• Kỹ năng quản lý, giao tiếp tốt, chịu áp lực, trung thực, chăm chỉ.
• Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm ở vị trí tương đương.
• Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ kế toán/đại lý thuế.
*** Quyền lợi:
• Thử việc: 15 triệu VNĐ.
• Chính thức: 20 - 25 triệu VNĐ + Phụ cấp hấp dẫn.
• BHXH đầy đủ, nghỉ chủ nhật và ngày lễ/tết.
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến.

Tại Công ty TNHH tư vấn thuế Thái Phong Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH tư vấn thuế Thái Phong

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH tư vấn thuế Thái Phong

Công ty TNHH tư vấn thuế Thái Phong

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: .

