Tuyển Trưởng phòng tài chính Công ty TNHH Công nghiệp Bảo Tiên làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng tài chính Tại Công ty TNHH Công nghiệp Bảo Tiên
- Hải Phòng: Thửa đất 1779, Cụm Công nghiệp Kênh Giang, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Hải Phòng
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương Thỏa thuận
1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
• Quản lý, hướng dẫn và đào tạo đội ngũ nhân viên kho.
• Triển khai và sắp xếp kho vật lý một cách khoa học, tối ưu khoảng cách, tạo sự kết nối giữa kho vật lý và kho ảo để theo dõi và quản lý;
• Quản lý hàng xuất - nhập - tồn kho;
• Định kỳ kiểm kê kho và xử lý các chênh lệch tồn kho (nếu có);
• Báo cáo tình hình tồn kho và đề xuất các phương án xử lý hàng tồn kho lâu ngày, không đạt tiêu chuẩn hoặc hàng hỏng;
• Làm việc chặt chẽ với các bộ phận sản xuất, mua hàng để đảm bảo chuỗi cung ứng được vận hành trơn tru;
• Cung cấp thông tin chính xác và kịp thời về tình trạng kho cho các phòng ban liên quan;
• Thực hiện báo cáo hàng ngày, báo cáo tháng cho Ban giám đốc;
• Các công việc khác theo sự chỉ đạo của Ban giám đốc.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương tại các doanh nghiệp sản xuất;
Tại Công ty TNHH Công nghiệp Bảo Tiên Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghiệp Bảo Tiên
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI