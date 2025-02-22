Tuyển Truyền thông Công ty cổ phần Truyền Thông Điện Tử Dân Trí làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

Tuyển Truyền thông Công ty cổ phần Truyền Thông Điện Tử Dân Trí làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

Công ty cổ phần Truyền Thông Điện Tử Dân Trí
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/03/2025
Công ty cổ phần Truyền Thông Điện Tử Dân Trí

Truyền thông

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông Tại Công ty cổ phần Truyền Thông Điện Tử Dân Trí

Mức lương
18 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 195 Khâm Thiên, Thổ Quan, Đống Đa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Truyền thông Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh và xác định nhu cầu khách hàng để đưa ra ý tưởng phát triển sản phẩm/dịch vụ mới hoặc đưa ra các giải pháp theo yêu cầu của khách hàng.
Tham gia vào quá trình lên ý tưởng và phát triển dịch vụ từ giai đoạn đầu đến khi hoàn thiện.
Phối hợp với các bộ phận liên quan (thiết kế, kinh doanh, kỹ thuật...) để đảm bảo sản phẩm/dịch vụ được triển khai đúng tiến độ.
Theo dõi và đánh giá hiệu quả của sản phẩm/dịch vụ sau khi ra mắt, thu thập phản hồi từ khách hàng để cải tiến chất lượng và hiệu quả.
Đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng sản phẩm/dịch vụ, tối ưu quy trình thực hiện và chi phí.
Cập nhật kiến thức về các xu hướng , sản phẩm/dịch vụ mới trên thị trường để áp dụng vào công việc.
Thực hiện quản lý và theo dõi nhân sự trong quá trình làm việc. Đồng thời đánh giá hiệu suất làm việc, phân công nhiệm vụ cho từng nhân sự.
Tham gia xây dựng, hướng dẫn và hỗ trợ nhân sự trong quá trình xây dựng kế hoạch truyền thông, phát triển giải pháp truyền thông.
Phụ trách tuyển dụng, đào tạo các nhân sự trong bộ phận
Trực tiếp báo cáo và nhận nhiệm vụ từ Ban lãnh đạo

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành liên quan (Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Marketing, Kỹ thuật...).
Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phát triển sản phẩm trong ngành truyền thông quảng cáo ít nhất 3 - 5 năm, từng làm việc tại vị trí tương đương là một lợi thế.
Kiến thức về quy trình phát triển sản phẩm/dịch vụ, các công cụ hỗ trợ và phương pháp nghiên cứu thị trường.
Kiến thức về truyền thông, tiếp thị quảng cáo đa kênh
Kỹ năng phân tích, tổng hợp thông tin, tư duy sáng tạo và giải quyết vấn đề.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và làm việc nhóm tốt.
Kỹ năng quản lý , đào tạo, chủ động trong công việc. Tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công ty cổ phần Truyền Thông Điện Tử Dân Trí Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 18-20 triệu
Cơ hội được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và có cơ hội phát triển bản thân.
Được đào tạo về các kiến thức chuyên sâu trong ngành quảng cáo và truyền thông
Tham gia các hoạt động team building của đội nhóm và công ty
Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi (BHXH, BHYT, BHTN...).
Các chế độ thưởng, phúc lợi khác theo quy định của công ty.
Thời gian làm việc: Giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6: 8h30 – 18h, sáng thứ 7 làm việc online
Thời gian làm việc:
Ngày nghỉ theo quy định của Nhà nước
Thưởng lễ, Tết và các dịp đặc biệt khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Truyền Thông Điện Tử Dân Trí

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Truyền Thông Điện Tử Dân Trí

Công ty cổ phần Truyền Thông Điện Tử Dân Trí

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, 195 Khâm Thiên, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truyen-thong-thu-nhap-18-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job318665
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Dịch vụ Kỹ Thuật Tiến Nam
Tuyển Truyền thông Công Ty TNHH Dịch vụ Kỹ Thuật Tiến Nam làm việc tại Ninh Thuận thu nhập 9 - 10 Triệu
Công Ty TNHH Dịch vụ Kỹ Thuật Tiến Nam
Hạn nộp: 12/09/2025
Ninh Thuận Đã hết hạn 8.5 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Mega Sun
Tuyển Truyền thông Công ty Cổ phần Mega Sun làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Mega Sun
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG PHẠM SƠN
Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG PHẠM SƠN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG PHẠM SƠN
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 12 - 50 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ MINH LONG 21
Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ MINH LONG 21 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ MINH LONG 21
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ MEVIS HEALTHCARE
Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ MEVIS HEALTHCARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ MEVIS HEALTHCARE
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY
Tuyển Truyền thông CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH Z15 MIRACLE VIỆT NAM
Tuyển Truyền thông CÔNG TY TNHH Z15 MIRACLE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
CÔNG TY TNHH Z15 MIRACLE VIỆT NAM
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Hải Phòng Còn 26 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ PHƯƠNG NAM
Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ PHƯƠNG NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ PHƯƠNG NAM
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BKG VINA
Tuyển Truyền thông CÔNG TY TNHH BKG VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH BKG VINA
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH OKR BUSINESS
Tuyển Truyền thông CÔNG TY TNHH OKR BUSINESS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH OKR BUSINESS
Hạn nộp: 02/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Hallim Precision Vina
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty TNHH Hallim Precision Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Hallim Precision Vina
Hạn nộp: 27/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Dịch vụ Kỹ Thuật Tiến Nam
Tuyển Truyền thông Công Ty TNHH Dịch vụ Kỹ Thuật Tiến Nam làm việc tại Ninh Thuận thu nhập 9 - 10 Triệu
Công Ty TNHH Dịch vụ Kỹ Thuật Tiến Nam
Hạn nộp: 12/09/2025
Ninh Thuận Đã hết hạn 8.5 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Mega Sun
Tuyển Truyền thông Công ty Cổ phần Mega Sun làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Mega Sun
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG PHẠM SƠN
Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG PHẠM SƠN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG PHẠM SƠN
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 12 - 50 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ MINH LONG 21
Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ MINH LONG 21 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐẦU TƯ MINH LONG 21
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 6 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ MEVIS HEALTHCARE
Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ MEVIS HEALTHCARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ MEVIS HEALTHCARE
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY
Tuyển Truyền thông CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG HUY
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH Z15 MIRACLE VIỆT NAM
Tuyển Truyền thông CÔNG TY TNHH Z15 MIRACLE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
CÔNG TY TNHH Z15 MIRACLE VIỆT NAM
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Hải Phòng Còn 26 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ PHƯƠNG NAM
Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ PHƯƠNG NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THIẾT BỊ PHƯƠNG NAM
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BKG VINA
Tuyển Truyền thông CÔNG TY TNHH BKG VINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY TNHH BKG VINA
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH OKR BUSINESS
Tuyển Truyền thông CÔNG TY TNHH OKR BUSINESS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH OKR BUSINESS
Hạn nộp: 02/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Truyền thông Vega Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu Vega Corporation
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Truyền thông KHOA TRUYỀN THÔNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRƯNG VƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu KHOA TRUYỀN THÔNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRƯNG VƯƠNG
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Truyền thông TRƯỜNG THPT TRÍ ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu TRƯỜNG THPT TRÍ ĐỨC
12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Truyền thông KHOA TRUYỀN THÔNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRƯNG VƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu KHOA TRUYỀN THÔNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRƯNG VƯƠNG
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Truyền thông FPT Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận FPT Software
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Truyền thông Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
16 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Truyền thông Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Dinh Dưỡng Mrik làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 12 Triệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Dinh Dưỡng Mrik
Trên 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Truyền thông Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Truyền thông Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Truyền thông Công ty Cổ phần đầu tư Bizman làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần đầu tư Bizman
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Truyền thông TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ BAN MAI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ BAN MAI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 6 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS
2 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Truyền thông Công ty Cổ phần đầu tư Bizman làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty Cổ phần đầu tư Bizman
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Truyền thông Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 Triệu Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh
Tới 1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITU HOLDINGS
12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Truyền thông Công ty TNHH Giải Trí và Truyền Thông Matrix Media làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Giải Trí và Truyền Thông Matrix Media
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HANOI WESTMINSTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC HANOI WESTMINSTER
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Truyền thông Công ty Cổ Phần Lamer làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu Công ty Cổ Phần Lamer
13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚ SĨ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚ SĨ
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Truyền thông Hệ Thống Đào Tạo CNTT Quốc Tế Bachkhoa-Aptech làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu Hệ Thống Đào Tạo CNTT Quốc Tế Bachkhoa-Aptech
Trên 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Truyền thông Trường Đại học CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Trường Đại học CMC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Truyền thông CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ THANHMAIHSK làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ THANHMAIHSK
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Truyền thông Công ty cổ phần Vietsoftpro làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Vietsoftpro
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Truyền thông Hiệp hội Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 12 Triệu Hiệp hội Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Việt Nam
Trên 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DIGIPHAR làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DIGIPHAR
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Truyền thông Vega Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 7 Triệu Vega Corporation
6 - 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Truyền thông FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận FPT Smart Cloud (FCI)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Truyền thông Công ty Cổ phần đầu tư Bizman làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu Công ty Cổ phần đầu tư Bizman
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Truyền thông Công ty TNHH Thương mại dịch vụ & Sản xuất WELO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty TNHH Thương mại dịch vụ & Sản xuất WELO
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm