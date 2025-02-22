Tuyển Truyền thông Công ty cổ phần Truyền Thông Điện Tử Dân Trí làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

Mức lương 18 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 195 Khâm Thiên, Thổ Quan, Đống Đa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh và xác định nhu cầu khách hàng để đưa ra ý tưởng phát triển sản phẩm/dịch vụ mới hoặc đưa ra các giải pháp theo yêu cầu của khách hàng.

Tham gia vào quá trình lên ý tưởng và phát triển dịch vụ từ giai đoạn đầu đến khi hoàn thiện.

Phối hợp với các bộ phận liên quan (thiết kế, kinh doanh, kỹ thuật...) để đảm bảo sản phẩm/dịch vụ được triển khai đúng tiến độ.

Theo dõi và đánh giá hiệu quả của sản phẩm/dịch vụ sau khi ra mắt, thu thập phản hồi từ khách hàng để cải tiến chất lượng và hiệu quả.

Đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng sản phẩm/dịch vụ, tối ưu quy trình thực hiện và chi phí.

Cập nhật kiến thức về các xu hướng , sản phẩm/dịch vụ mới trên thị trường để áp dụng vào công việc.

Thực hiện quản lý và theo dõi nhân sự trong quá trình làm việc. Đồng thời đánh giá hiệu suất làm việc, phân công nhiệm vụ cho từng nhân sự.

Tham gia xây dựng, hướng dẫn và hỗ trợ nhân sự trong quá trình xây dựng kế hoạch truyền thông, phát triển giải pháp truyền thông.

Phụ trách tuyển dụng, đào tạo các nhân sự trong bộ phận

Trực tiếp báo cáo và nhận nhiệm vụ từ Ban lãnh đạo

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành liên quan (Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Marketing, Kỹ thuật...).

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phát triển sản phẩm trong ngành truyền thông quảng cáo ít nhất 3 - 5 năm, từng làm việc tại vị trí tương đương là một lợi thế.

Kiến thức về quy trình phát triển sản phẩm/dịch vụ, các công cụ hỗ trợ và phương pháp nghiên cứu thị trường.

Kiến thức về truyền thông, tiếp thị quảng cáo đa kênh

Kỹ năng phân tích, tổng hợp thông tin, tư duy sáng tạo và giải quyết vấn đề.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và làm việc nhóm tốt.

Kỹ năng quản lý , đào tạo, chủ động trong công việc. Tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công ty cổ phần Truyền Thông Điện Tử Dân Trí Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 18-20 triệu

Cơ hội được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và có cơ hội phát triển bản thân.

Được đào tạo về các kiến thức chuyên sâu trong ngành quảng cáo và truyền thông

Tham gia các hoạt động team building của đội nhóm và công ty

Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi (BHXH, BHYT, BHTN...).

Các chế độ thưởng, phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Thời gian làm việc: Giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6: 8h30 – 18h, sáng thứ 7 làm việc online

Ngày nghỉ theo quy định của Nhà nước

Thưởng lễ, Tết và các dịp đặc biệt khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Truyền Thông Điện Tử Dân Trí

