Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CHẤT LƯỢNG PHƯƠNG NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu

Mức lương Từ 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 30), Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Truyền thông Với Mức Lương Từ 15 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng có nhu cầu quảng bá thương hiệu sản phẩm thông qua các kênh truyền hình, truyền thông online

- Chịu trách nhiệm về khách hàng của cá nhân ( liên hệ, xây dựng mối quan hệ với khách hàng, tư vấn, chăm sóc và giao kết hợp đồng )

- Báo cáo ngày, tuần về tình hình và quá trình làm việc trong ngày, tuần, quý...

- Đóng góp ý kiến đề xuất cho quản lý trực tiếp trong lĩnh vực công việc được giao.

- Công việc trao đổi thêm khi phỏng vấn

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Năng động, kiên trì, siêng năng và có chí cầu tiến

- Có khả năng giao tiếp tốt, thuyết phục tốt

- Làm việc độc lập, nhóm và chịu được áp lực công việc cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CHẤT LƯỢNG PHƯƠNG NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Từ 15 triệu VND trở lên

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CHẤT LƯỢNG PHƯƠNG NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.