Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CHẤT LƯỢNG PHƯƠNG NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CHẤT LƯỢNG PHƯƠNG NAM
Mức lương
Từ 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 30), Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Truyền thông Với Mức Lương Từ 15 Triệu
- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng có nhu cầu quảng bá thương hiệu sản phẩm thông qua các kênh truyền hình, truyền thông online
- Chịu trách nhiệm về khách hàng của cá nhân ( liên hệ, xây dựng mối quan hệ với khách hàng, tư vấn, chăm sóc và giao kết hợp đồng )
- Báo cáo ngày, tuần về tình hình và quá trình làm việc trong ngày, tuần, quý...
- Đóng góp ý kiến đề xuất cho quản lý trực tiếp trong lĩnh vực công việc được giao.
- Công việc trao đổi thêm khi phỏng vấn
Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Năng động, kiên trì, siêng năng và có chí cầu tiến
- Có khả năng giao tiếp tốt, thuyết phục tốt
- Làm việc độc lập, nhóm và chịu được áp lực công việc cao
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CHẤT LƯỢNG PHƯƠNG NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: Từ 15 triệu VND trở lên
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CHẤT LƯỢNG PHƯƠNG NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI