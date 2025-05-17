Tuyển Truyền thông CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HOÀNG VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HOÀNG VIỆT
Ngày đăng tuyển: 17/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/06/2025
Truyền thông

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HOÀNG VIỆT

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 806 Âu Cơ, Phường 14, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Truyền thông Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

1. Hỗ trợ công tác chuẩn bị sự kiện nội bộ thuộc bộ phận Sự kiện.
2. Chụp hình cho các sự kiện, hoạt động của cơ sở hoặc chiến dịch truyền thông.
3. Quay video ngắn cho các sự kiện hoặc hoạt động học tập của học sinh.
4. Viết tin ngắn thông báo sự kiện hoặc cập nhật thông tin truyền thông cho cơ sở.
5. Hỗ trợ các bộ phận khác theo yêu cầu của cấp quản lý.
6. Biết cơ bản điều chỉnh âm thanh, ánh sáng cho các sự kiện/hoạt động của trường và công ty.
7. Thực hiện các công việc khác do cấp quản lý phân công.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam
- Tốt nghiệp Cao đẳng/đại học các nghành liên quan
- Kinh nghiệm từ 1 năm
- Có kỹ năng quản lý công việc và quản lý thời gian
- Tin học văn phòng
THỜI GIAN LÀM VIỆC:
Thứ Hai đến thứ Sáu: 07h30 -17h00
Sáng thứ Bảy: 08h00 - 12h00
ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: Gò Vấp

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HOÀNG VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực; Xét tăng lương định kỳ.
- Thưởng lễ tết, thưởng tháng 13; thưởng công đoàn; thưởng nhân ngày 20/11…
- Chế độ phúc lợi: sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau, thai sản, đồng phục, du lịch hàng năm...
- Các chế độ khác: hỗ trợ ăn sáng và ăn trưa tại Trường
- Chế độ bảo hiểm xã hội đầy đủ theo quy định của Luật Lao động; Bảo hiểm tai nạn 24/24.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HOÀNG VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 252 Lạc Long Quân, Phường 10, Quận 11, TP.HCM

