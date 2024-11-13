Tuyển Tư vấn đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN HYRATEK làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 5 Triệu

- Tiếp cận và tư vấn cho các khách hàng tiềm năng về các cơ hội đầu tư: cổ phần, cổ phiếu.

- Phân tích, đánh giá các lợi ích, xu hướng của thị trường tài chính liên quan để phục vụ công việc.

- Chăm sóc tích cực khách hàng đã giao dịch và liên tục tư vấn thêm các sản phẩm khác trên tệp khách hàng này.

- Chủ động khai thác thêm các cơ sở dữ liệu khách hàng thu thập được từ các nguồn bên ngoài hệ thống để tăng lượng khách hàng mới cho Công ty.

- Phối hợp, thực hiện các bước tư vấn và chốt sản phẩm với khách hàng theo đúng quy định của công ty.

- Kiểm tra, quản lý hồ sơ và thông tin của khách hàng để phục vụ công tác chăm sóc khách hàng được tốt nhất.

- Lập báo cáo về kế hoạch, kết quả hoạt động theo từng tuần, tháng, quý gửi các cấp lãnh đạo.

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo yêu cầu lãnh đạo.