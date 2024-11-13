Tuyển Tư vấn đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN HYRATEK làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 5 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN HYRATEK
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN HYRATEK

Tư vấn đầu tư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn đầu tư Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HYRATEK

Mức lương
Đến 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô CX01, khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Tư vấn đầu tư Với Mức Lương Đến 5 Triệu

- Tiếp cận và tư vấn cho các khách hàng tiềm năng về các cơ hội đầu tư: cổ phần, cổ phiếu.
- Phân tích, đánh giá các lợi ích, xu hướng của thị trường tài chính liên quan để phục vụ công việc.
- Chăm sóc tích cực khách hàng đã giao dịch và liên tục tư vấn thêm các sản phẩm khác trên tệp khách hàng này.
- Chủ động khai thác thêm các cơ sở dữ liệu khách hàng thu thập được từ các nguồn bên ngoài hệ thống để tăng lượng khách hàng mới cho Công ty.
- Phối hợp, thực hiện các bước tư vấn và chốt sản phẩm với khách hàng theo đúng quy định của công ty.
- Kiểm tra, quản lý hồ sơ và thông tin của khách hàng để phục vụ công tác chăm sóc khách hàng được tốt nhất.
- Lập báo cáo về kế hoạch, kết quả hoạt động theo từng tuần, tháng, quý gửi các cấp lãnh đạo.
- Thực hiện nhiệm vụ khác theo yêu cầu lãnh đạo.

Với Mức Lương Đến 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp CĐ/Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, quản trị Kinh doanh, Thương mại;
- Kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn và ham học hỏi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HYRATEK Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương trợ cấp 5.000.000 (thỏa thuận) + % Hoa hồng
- Thưởng thành tích, Thưởng hiệu quả KD, Thưởng CP ESOP.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HYRATEK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN HYRATEK

CÔNG TY CỔ PHẦN HYRATEK

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô Cx01, Khu Đô Thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

