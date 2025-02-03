Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY CP TƯ VẤN DU HỌC UE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY CP TƯ VẤN DU HỌC UE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CP TƯ VẤN DU HỌC UE
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
CÔNG TY CP TƯ VẤN DU HỌC UE

Tư vấn du học

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn du học Tại CÔNG TY CP TƯ VẤN DU HỌC UE

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 916 Lạc Long Quân, Phường 8,Hồ Chí Minh, Quận 8

Mô Tả Công Việc Tư vấn du học Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Tư vấn cho học sinh, phụ huynh về các chương trình du học phù hợp với nhu cầu, khả năng và mục tiêu của học sinh.
Cung cấp thông tin về các trường học, ngành học, chi phí du học, thủ tục xin visa, ...
Quản lý và sắp xếp lịch học ielts cho học sinh, giáo viên
Hỗ trợ học sinh, phụ huynh trong việc chuẩn bị hồ sơ du học, đăng ký nhập học, xin visa.
Theo dõi và hỗ trợ học sinh trong suốt quá trình du học.
Tham gia các sự kiện, hội thảo, triển lãm du học để giới thiệu dịch vụ của công ty.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu: Có từ 1 năm kinh nghiệm về tư vấn du học
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
Biết cách sắp xếp thời gian biểu cho học sinh và giáo viên dạy ielts

Tại CÔNG TY CP TƯ VẤN DU HỌC UE Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động.
Có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP TƯ VẤN DU HỌC UE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP TƯ VẤN DU HỌC UE

CÔNG TY CP TƯ VẤN DU HỌC UE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 124 Điện Biên Phủ, Phường Đakao, Quận 1, TpHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

