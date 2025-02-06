Tuyển Tư vấn du học Công Ty TNHH Tập Đoàn Tiim làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Tư vấn du học Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển nguồn khách du học, tạo ra doanh số du học, mang lại trải nghiệm dịch vụ tư vấn du học hoàn hảo cho khách hàng từ lúc tư vấn ban đầu đến khi hoàn thành khóa học.

Tiếp nhận hồ sơ

Tư vấn: Định hướng, lộ trình học, chọn trường, ngành học, học bổng, hồ sơ visa du học

Tham dự các buổi tập huấn của trường, đối tác

Tổ chức sự kiện tư vấn du học, hội thảo tư vấn du học

Xúc tiến quảng bá các chương trình du học

Phối hợp với các team liên quan

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên

Kinh nghiệm: Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học

Thành thạo vi tính văn phòng

Ngoại ngữ giao tiếp

Có hiểu biết về môi trường sống và học tập tại nước ngoài là một lợi thế

Ưu tiên ứng viên có laptop riêng

Kỹ năng giao tiếp - đàm phán - thuyết phục - tư vấn - bán hàng

Tinh thần và kỹ năng làm việc độc lập - chủ động - trách nhiệm - kỷ luật

Dám đương đầu - dám sáng tạo - dám thành công

10 Hòa đồng - tử tế - quan tâm - chia sẻ

Tại Công Ty TNHH Tập Đoàn Tiim Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn dựa trên kỹ năng và kinh nghiệm

Thưởng xứng đáng dựa vào kết quả cá nhân

Sau thời gian thử việc 02 tháng, ký hợp đồng lao động chính thức, BHXH đầy đủ theo luật lao động

Môi trường làm việc chuyên nghiệp và thoải mái

Chế độ 12 ngày phép hàng năm

Tháng lương thứ 13 tùy vào tình hình hoạt động của công ty

Du lịch công ty hàng năm

Quyền lợi mở rộng đặc biệt cho nhân viên trung thành từ 2 năm trở lên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tập Đoàn Tiim

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin