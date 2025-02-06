Tuyển Tư vấn du học Công Ty TNHH Tập Đoàn Tiim làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn du học Tại Công Ty TNHH Tập Đoàn Tiim
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Tư vấn du học Với Mức Lương Thỏa thuận
Phát triển nguồn khách du học, tạo ra doanh số du học, mang lại trải nghiệm dịch vụ tư vấn du học hoàn hảo cho khách hàng từ lúc tư vấn ban đầu đến khi hoàn thành khóa học.
Tiếp nhận hồ sơ
Tư vấn: Định hướng, lộ trình học, chọn trường, ngành học, học bổng, hồ sơ visa du học
Tham dự các buổi tập huấn của trường, đối tác
Tổ chức sự kiện tư vấn du học, hội thảo tư vấn du học
Xúc tiến quảng bá các chương trình du học
Phối hợp với các team liên quan
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học trở lên
Kinh nghiệm: Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học
Thành thạo vi tính văn phòng
Ngoại ngữ giao tiếp
Có hiểu biết về môi trường sống và học tập tại nước ngoài là một lợi thế
Ưu tiên ứng viên có laptop riêng
Kỹ năng giao tiếp - đàm phán - thuyết phục - tư vấn - bán hàng
Tinh thần và kỹ năng làm việc độc lập - chủ động - trách nhiệm - kỷ luật
Dám đương đầu - dám sáng tạo - dám thành công
10 Hòa đồng - tử tế - quan tâm - chia sẻ
Tại Công Ty TNHH Tập Đoàn Tiim Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương hấp dẫn dựa trên kỹ năng và kinh nghiệm
Thưởng xứng đáng dựa vào kết quả cá nhân
Sau thời gian thử việc 02 tháng, ký hợp đồng lao động chính thức, BHXH đầy đủ theo luật lao động
Môi trường làm việc chuyên nghiệp và thoải mái
Chế độ 12 ngày phép hàng năm
Tháng lương thứ 13 tùy vào tình hình hoạt động của công ty
Du lịch công ty hàng năm
Quyền lợi mở rộng đặc biệt cho nhân viên trung thành từ 2 năm trở lên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tập Đoàn Tiim
