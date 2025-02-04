Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC CATHOLIC MTA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 45 Đinh Tiên Hoàng,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Tư vấn du học Với Mức Lương Thỏa thuận

Giới thiệu và tư vấn các chương trình du học phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Hỗ trợ học sinh trong việc lập mục tiêu và kế hoạch học tập cá nhân.

Tư vấn giúp học sinh và gia đình hiểu rõ mục nhu cầu học tập, mục tiêu nghề nghiệp và hoàn cảnh cá nhân; đưa ra phương án du học phù hợp nhất với gia đình.

Quản lý hồ sơ du học: Hỗ trợ khách hàng chuẩn bị và nộp hồ sơ theo yêu cầu của chương trình du học.

Hỗ trợ sau tư vấn: Theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ, phối hợp với các phòng ban và đối tác để đảm bảo quy trình hoàn thiện đúng tiến độ.

Phát triển mối quan hệ đối tác: Làm việc với các đối tác và khách hàng để cập nhật thông tin và mở rộng cơ hội hợp tác; Thường xuyên tìm hiểu và cập nhật thông tin về thị trường du học và các tổ chức giáo dục liên quan khác.

Tham gia sự kiện: Tổ chức và tham gia các hội thảo, triển lãm tư vấn du học, gặp gỡ khách hàng.

Báo cáo công việc: Cập nhật dữ liệu khách hàng, báo cáo tiến độ và kết quả làm việc định kỳ cho cấp quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên Nữ/ Nam.

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học; đã từng đi du học là một lợi thế.

Kinh nghiệm: Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học, giáo dục hoặc bán hàng/dịch vụ khách hàng

Kỹ năng: Giao tiếp Việt - Anh; Tư duy sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề.

Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng

Tinh thần học hỏi, kiên trì, không ngại thử thách.

Ưu tiên người Công giáo.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC CATHOLIC MTA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thỏa thuận

Cơ hội định hướng và phát triển nghề nghiệp.

Cơ hội tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài nước theo định hướng Doanh nghiệp.

Chính sách phúc lợi theo quy định của pháp luật hiện hành; Thưởng doanh số và các khoản thưởng khác theo chính sách phúc lợi của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC CATHOLIC MTA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin