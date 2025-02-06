Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn du học Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO
- Hà Nội: đóng BẢO HIỂM SỨC KHỎE sau khi là nhân viên chính thức; BHYT, BHXH, BHTN được đóng theo quy định của Công ty. Du lịch hàng năm, teambuilding, event., Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Tư vấn du học Với Mức Lương 15 - 50 Triệu
Nhận data CHẤT LƯỢNG. Tư vấn cho du học sinh/ phụ huynh về các chương trình du học nghề, ngành học, công việc.. tại CHLB Đức, các nước Châu Âu (Anh, Úc, Mỹ, Canada), các nước Châu Á (Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản).
Chăm sóc, ký hợp đồng với khách hàng;
Tham gia tuyển sinh tại các trường THPT, Trung tâm giáo dục ... cùng ban tổ chức của công ty (Nếu được yêu cầu)
Hướng dẫn khách hàng các thủ tục: Nộp hồ sơ, khai giảng, nộp học phí...;
Tìm kiếm và phát triển thêm mạng lưới khách hàng tiềm năng;
Thực hiện các yêu cầu khác theo yêu cầu của công ty.
Note: Được cung cấp data Chất lượng
Note:
Làm việc theo team, có TeamLeader hướng dẫn đào tạo từ A - Z.
Với Mức Lương 15 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giao tiếp khéo, nhanh nhẹn, hoạt bát, chủ động trong công việc;
Ưu tiên có kinh nghiệm sale/telesale; chăm sóc khách hàng;
Nhiệt tình, chăm chỉ;
Có laptop cá nhân.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 6 - 8 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
