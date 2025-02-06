Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO

Tư vấn du học

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn du học Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO

Mức lương
15 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: đóng BẢO HIỂM SỨC KHỎE sau khi là nhân viên chính thức; BHYT, BHXH, BHTN được đóng theo quy định của Công ty. Du lịch hàng năm, teambuilding, event., Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Tư vấn du học Với Mức Lương 15 - 50 Triệu

Nhận data CHẤT LƯỢNG. Tư vấn cho du học sinh/ phụ huynh về các chương trình du học nghề, ngành học, công việc.. tại CHLB Đức, các nước Châu Âu (Anh, Úc, Mỹ, Canada), các nước Châu Á (Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản).
Chăm sóc, ký hợp đồng với khách hàng;
Tham gia tuyển sinh tại các trường THPT, Trung tâm giáo dục ... cùng ban tổ chức của công ty (Nếu được yêu cầu)
Hướng dẫn khách hàng các thủ tục: Nộp hồ sơ, khai giảng, nộp học phí...;
Tìm kiếm và phát triển thêm mạng lưới khách hàng tiềm năng;
Thực hiện các yêu cầu khác theo yêu cầu của công ty.
Note: Được cung cấp data Chất lượng
Note:
Làm việc theo team, có TeamLeader hướng dẫn đào tạo từ A - Z.

Với Mức Lương 15 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: Từ 22 tuổi trở lên
Giao tiếp khéo, nhanh nhẹn, hoạt bát, chủ động trong công việc;
Ưu tiên có kinh nghiệm sale/telesale; chăm sóc khách hàng;
Nhiệt tình, chăm chỉ;
Có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 triệu VND - 50 triệu VND
Lương cứng: 6 - 8 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1, Lô 36 đường 23, KĐT Thành phố Giao Lưu, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

