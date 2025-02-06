Tuyển Tư vấn du học CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu

Mức lương 15 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Quận Bắc Từ Liêm
đóng BẢO HIỂM SỨC KHỎE sau khi là nhân viên chính thức; BHYT, BHXH, BHTN được đóng theo quy định của Công ty. Du lịch hàng năm, teambuilding, event.

Mô Tả Công Việc Tư vấn du học Với Mức Lương 15 - 50 Triệu

Nhận data CHẤT LƯỢNG. Tư vấn cho du học sinh/ phụ huynh về các chương trình du học nghề, ngành học, công việc.. tại CHLB Đức, các nước Châu Âu (Anh, Úc, Mỹ, Canada), các nước Châu Á (Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản).

Chăm sóc, ký hợp đồng với khách hàng;

Tham gia tuyển sinh tại các trường THPT, Trung tâm giáo dục ... cùng ban tổ chức của công ty (Nếu được yêu cầu)

Hướng dẫn khách hàng các thủ tục: Nộp hồ sơ, khai giảng, nộp học phí...;

Tìm kiếm và phát triển thêm mạng lưới khách hàng tiềm năng;

Thực hiện các yêu cầu khác theo yêu cầu của công ty.

Note: Được cung cấp data Chất lượng

Note:

Làm việc theo team, có TeamLeader hướng dẫn đào tạo từ A - Z.

Yêu Cầu Công Việc

Độ tuổi: Từ 22 tuổi trở lên

Giao tiếp khéo, nhanh nhẹn, hoạt bát, chủ động trong công việc;

Ưu tiên có kinh nghiệm sale/telesale; chăm sóc khách hàng;

Nhiệt tình, chăm chỉ;

Có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 triệu VND - 50 triệu VND

Lương cứng: 6 - 8 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ EDUGO

