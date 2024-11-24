Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa Công ty TNHH Lavender Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 70 - 100 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn thẩm mỹ/Spa Tại Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
Mức lương
70 - 100 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 60A, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Tư vấn thẩm mỹ/Spa Với Mức Lương 70 - 100 Triệu
- Tư vấn trực tiếp dịch vụ thẩm mỹ công nghệ cao
- Chốt đơn, cung cấp các gói dịch vụ theo đúng nhu cầu khách hàng mong muốn tại Chi nhánh, duy trì và mở rộng thêm khách hàng tiềm năng
- Thực hiện KPI cá nhân theo chỉ tiêu của Công ty
- Báo cáo kết quả công việc theo tuần/ thángtheo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 70 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giới tính: Nữ
- Năm sinh: 1999 - 1992
- Ngoại hình: dễ nhìn, da trắng
- Giọng nói dễ nghe - không nói giọng địa phương.
- Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm tư vấn tại các thương hiệu thẩm mỹ cao cấp (Da liễu và nội khoa)
- Nhiệt huyết, có trách nhiệm, chăm chỉ.
- Thông minh, nhanh nhẹn có khả năng xử ký tình huống tốt.
Tại Công ty TNHH Lavender Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng + KPI cá nhân <=> Thu nhập 70tr trở lên
- Phụ cấp cơm theo ca làm việc
- BHXH và phép năm theo luật lao động
- Lương tháng 13++
- Thưởng doanh thu, lễ, tết và sinh nhật cá nhân
- Du lịch 05 sao hằng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Lavender Sài Gòn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
