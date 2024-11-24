Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa Công ty TNHH Lavender Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 70 - 100 Triệu

Mức lương 70 - 100 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 60A, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Tư vấn thẩm mỹ/Spa Với Mức Lương 70 - 100 Triệu

- Tư vấn trực tiếp dịch vụ thẩm mỹ công nghệ cao

- Chốt đơn, cung cấp các gói dịch vụ theo đúng nhu cầu khách hàng mong muốn tại Chi nhánh, duy trì và mở rộng thêm khách hàng tiềm năng

- Thực hiện KPI cá nhân theo chỉ tiêu của Công ty

- Báo cáo kết quả công việc theo tuần/ thángtheo yêu cầu của cấp trên

- Giới tính: Nữ

- Năm sinh: 1999 - 1992

- Ngoại hình: dễ nhìn, da trắng

- Giọng nói dễ nghe - không nói giọng địa phương.

- Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm tư vấn tại các thương hiệu thẩm mỹ cao cấp (Da liễu và nội khoa)

- Nhiệt huyết, có trách nhiệm, chăm chỉ.

- Thông minh, nhanh nhẹn có khả năng xử ký tình huống tốt.

Tại Công ty TNHH Lavender Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng + KPI cá nhân <=> Thu nhập 70tr trở lên

- Phụ cấp cơm theo ca làm việc

- BHXH và phép năm theo luật lao động

- Lương tháng 13++

- Thưởng doanh thu, lễ, tết và sinh nhật cá nhân

- Du lịch 05 sao hằng năm

