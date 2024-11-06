Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO GIANTS làm việc tại Đồng Nai thu nhập 6 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO GIANTS
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO GIANTS

Tư vấn tuyển sinh/khoá học

Mức lương
6 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: BN2 – LK 25

- 26

- 27

- 28, Đường N1, Phường Thống Nhất, Biên Hoà

Mô Tả Công Việc Tư vấn tuyển sinh/khoá học Với Mức Lương 6 - 15 Triệu

- Tiếp nhận và tư vấn thông tin về các chương trình đào tạo ngoại ngữ và tin học cho học viên tiềm năng và phụ huynh.
- Tăng cường số lượng và chất lượng học viên đăng ký theo học các chương trình ngoại ngữ và tin học.
- Triển khai và thực hiện các hoạt động tuyển sinh, quảng bá chương trình đào tạo ngoại ngữ và tin học của cơ sở giáo dục.
- Đánh giá nhu cầu và quá trình học tập của học viên để đưa ra đề xuất hướng học phù hợp.
- Theo dõi, cập nhật và quản lý dữ liệu học viên trong hệ thống tuyển sinh.
- Lập báo cáo về kết quả tuyển sinh và phân tích dữ liệu để đưa ra các cải tiến trong công tác tuyển sinh.
- Tạo dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các trường học, tổ chức giáo dục và cộng đồng để tăng cường cơ hội tuyển sinh.
- Tham gia các sự kiện giáo dục và hội chợ việc làm để quảng bá các chương trình đào tạo.
- Các công việc khác theo sự chỉ đạo từ cấp trên.

Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng/ đại học trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing hoặc lĩnh vực liên quan (thông thạo ngoại ngữ là một lợi thế).
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển sinh, tư vấn giáo dục là một lợi thế.
- Có sự hiểu biết về các chương trình đào tạo ngoại ngữ và tin học.
- Có kỹ năng tư vấn, thuyết phục và giải quyết vấn đề của khách hàng.
- Sử dụng thành thạo word, excel, các phần mềm văn phòng và mạng xã hội.
- Kỹ năng phân tích và lập kế hoạch tốt.
- Thời gian làm việc xoay ca từ thứ 2 đến chủ nhật, 1 tuần nghỉ 1.5 ngày.

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO GIANTS Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương 6.000.000đ - 15.000.000đ + KPI dựa trên năng lực.
- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.
- Được hưởng tất cả các chính sách của Người lao động theo quy định của pháp luật và quy định của công ty: nghỉ phép 1 ngày/ tháng; thưởng Lễ - Tết - sinh nhật; khen thưởng thành tích cá nhân; chế độ miễn giảm học phí cho nhân viên và người thân;...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO GIANTS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO GIANTS

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO GIANTS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô BN2-25, KP 7 , Phường Thống Nhất, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

