Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 15 - 30 Triệu

Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Khánh Hòa: M38 Tôn Đức Thắng, TP.Phan Thiết, Bình Thuận, Phan Thiết ...và 4 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Thực hiện đón tiếp, tiếp nhận lắng nghe nhu cầu của khách hàng Giới thiệu các gói dịch vụ làm đẹp, chương trình khuyến mãi, ưu đãi riêng biệt dành cho khách để thúc đẩy nhu cầu sử dụng dịch vụ Thu thập những thông tin cần thiết giữ lượng data khách hàng tiềm năng để quảng bá gói dịch vụ, chăm sóc khách hàng Phối hợp với các phòng ban khác phương án tăng doanh thu Báo cáo với cấp trên tình hình làm việc, nhu cầu khách, khiếu nại,... để cải thiện sản phẩm, phát triển kinh doanh Các công việc khác
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ Độ tuổi: 22 tuổi đến 30 tuổi Trình độ: Không yêu cầu kinh nghiệm Có kỹ năng giao tiếp, nhanh nhẹn, khéo léo, điều hướng, xử lý yêu cầu khách hàng Ngoại hình: ưa nhìn, cao trên 1m55, da ít khuyết điểm Ưu tiên: có kinh nghiệm tư vấn thẩm mỹ viện hoặc phòng khám thẩm mỹ Thật thà, thái độ tích cực chăm chỉ trong công việc, có tinh thần trách nhiệm và chăm sóc khách kỹ, tận tâm và nhất là hoà đồng với đồng nghiệp
Giới tính: Nữ
Độ tuổi: 22 tuổi đến 30 tuổi
Trình độ: Không yêu cầu kinh nghiệm
Có kỹ năng giao tiếp, nhanh nhẹn, khéo léo, điều hướng, xử lý yêu cầu khách hàng
Ngoại hình: ưa nhìn, cao trên 1m55, da ít khuyết điểm
Ưu tiên: có kinh nghiệm tư vấn thẩm mỹ viện hoặc phòng khám thẩm mỹ
Thật thà, thái độ tích cực chăm chỉ trong công việc, có tinh thần trách nhiệm và chăm sóc khách kỹ, tận tâm và nhất là hoà đồng với đồng nghiệp

Tại Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc:
2 tháng 85% lương cơ bản + 100% (phụ cấp, hoa hồng, thưởng,...)
Chính thức:
Thu nhập từ 15.000.000 – 40.000.000 VNĐ/tháng (chi tiết trao đổi tại buổi phỏng vấn) Phúc lợi khác: Giao lưu kết nối nội bộ và các hoạt động sinh nhật, YEP, teambuilding nội bộ hàng năm Thưởng tháng 13 theo năng lực và quy định công ty Chính sách lễ tết theo quy định công ty Chính sách đào tạo nâng cao năng lực và lộ trình thăng tiến phát triển lâu dài Cơ hội thăng tiến và tiềm năng phát triển cá nhân.
Thu nhập từ 15.000.000 – 40.000.000 VNĐ/tháng (chi tiết trao đổi tại buổi phỏng vấn)
Phúc lợi khác: Giao lưu kết nối nội bộ và các hoạt động sinh nhật, YEP, teambuilding nội bộ hàng năm Thưởng tháng 13 theo năng lực và quy định công ty Chính sách lễ tết theo quy định công ty Chính sách đào tạo nâng cao năng lực và lộ trình thăng tiến phát triển lâu dài Cơ hội thăng tiến và tiềm năng phát triển cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Viện Thẩm Mỹ Quốc Tế Korea

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: số 34 Bạch Đằng, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

