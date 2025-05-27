Tuyển UI/UX Designer CÔNG TY TNHH HILAB TECHNOLOGY làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 51 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc UI/UX Designer Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

Tham gia trực tiếp vào quá trình phát triển sản phẩm, thiết kế UI/UX cho App, Website và các sản phẩm khác theo tiêu chí thân thiện với người dùng.

Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận liên quan để lựa chọn phương án thiết kế UX xuyên suốt dự án sản phẩm/dịch vụ

Trao đổi ý tưởng, xây dựng quy trình thiết kế nhằm đảm bảo tính thẩm mỹ và logic thông qua storyboards, sitemaps, wireframes, flowcharts, prototypes…

Trình bày ý tưởng, sản phẩm một cách trực quan thông qua các công cụ hỗ trợ (tạo mockups,showcase…….)

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương

Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành thiết kế, có kiến thức cơ bản về UI|UX

Có khiếu thẩm mỹ khá, nhận diện và xử lý colour palette tốt, biết sắp xếp bố cục hợp lý.

Biết sử dụng phần mềm thiết kế như sketch, photoshop, Adobe XD, Figma

Có kiến thức về HTML/CSS là một lợi thế

Có kinh nghiệm thực tế vẽ wireframe, user stories

Biết tạo và trình diễn prototype ở mức cơ bản

Khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh tốt

Khả năng nắm bắt yêu cầu cụ thể của sản phẩm và đưa ra giải pháp thiết kế phù hợp

Tại CÔNG TY TNHH HILAB TECHNOLOGY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn & cạnh tranh tương xứng với kinh nghiệm

Xét lương 2 lần / năm tùy theo năng lực và hiệu quả công việc

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật hiện hành và quy định của công ty

Nghỉ Thứ Bảy, Chủ Nhật theo quy định của pháp luật hiện hành

Gói phúc lợi các ngày lễ (30/4 - 1/5, 2/9, Tết Dương lịch) và sinh nhật

Tham gia các Câu lạc bộ của Công ty: Câu lạc bộ Bóng đá, Câu lạc bộ Game…;

Được tham gia các hoạt động tập thể sôi nổi của công ty: Chuyến đi công tác thường niên,

Teambuilding hàng quý, Tiệc cuối năm, Gala Dinner mừng sinh nhật công ty,…;

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, được hỗ trợ phát triển khả năng một cách tối đa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HILAB TECHNOLOGY

