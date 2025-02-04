Tuyển UI/UX Designer Công ty Cổ phần PhenikaaX làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đại học Phenikaa - Yên Nghĩa - Hà Đông - Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc UI/UX Designer Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm thiết kế giao diện cho các sản phẩm số trên các nền tảng Website, Mobile App.

Phân tích nhu cầu người dùng và đề xuất các ý tưởng thiết kế UI/UX phù hợp.

Thiết kế icon, logo, banner và hình minh họa cho giao diện ứng dụng.

Phối hợp chặt chẽ với các bộ phận BA, Developer và QA để xây dựng phương án thiết kế UI/UX, nâng cao chất lượng sản phẩm và tối ưu trải nghiệm người dùng.

Thực hiện kiểm thử tính khả dụng và đánh giá hiệu quả của giải pháp thiết kế trước và sau khi triển khai.

Phối hợp với bộ phận Content và Marketing để thiết kế các tài liệu truyền thông cho các kênh truyền thông.

Thực hiện các công việc thiết kế khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành Thiết kế/Công nghệ thông tin/Hệ thống thông tin,....

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm thiết kế giao diện người dùng hoặc đã tham gia nhiều dự án với vai trò UI/UX Designer

Có kiến thức vững về nguyên tắc thiết kế UI/UX (Typography, Color, Icons, Component, Customer Journey, Wireframe, Responsive).

Sử dụng thành thạo các công cụ thiết kế như Figma, Photoshop, Illustrator,...

Đam mê thiết kế, giàu ý tưởng sáng tạo, thẩm mỹ tốt, có khả năng phát triển những ý tưởng tạo hình độc đáo.

Ưu tiên: Có kinh nghiệm thiết kế responsive, hiểu biết về HTML/CSS cơ bản là một lợi thế.

Có khả năng làm việc nhóm, cẩn thận, có trách nhiệm cao, chủ động trong công việc.

Tại Công ty Cổ phần PhenikaaX Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng cuối năm và thưởng các dịp lễ trong năm

Hỗ trợ ăn ca 40.000 vnđ/ngày công làm việc

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có nhiều cơ hội học hỏi, thăng tiến.

Đóng BHXH theo quy định

Nghỉ Lễ, nghỉ phép theo quy định.

Mua bảo hiểm sức khỏe hỗ trợ thanh toán chi phí khám bệnh thực tế.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần PhenikaaX

