Tuyển Unity Developer Unimob Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Mô Tả Công Việc Unity Developer Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Phát triển game 2D/3D trên nền tảng Unity

Phối hợp với các thành viên trong team để hoàn thiện và tối ưu game

Đóng góp ý tưởng và nội dung cho công việc

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm phát triển game ở vị trí Unity Developer, ưu tiên đã có kinh nghiệm ở dòng Tycoon game.

Có ít nhất 1 sản phẩm tham gia sản xuất trực tiếp từ các giai đoạn đầu cho đến lúc release.

Thành thạo ngữ lập trình C#

Thành thạo lập trình hướng đối tượng và các thuật toán cơ bản.

Hiểu biết về design pattern, từng áp dụng vào game.

Đam mê làm việc trong ngành game mobile.

Có khả năng làm việc dưới áp lực.

Có kỹ năng quản lý thời gian

Có khả năng tự nghiên cứu, tự học hỏi.

Có khả năng làm việc độc lập và có khả năng làm việc nhóm

Tích hợp các SDK bên thứ 3: Firebase, Google Admob, Facebook, Appsflyer, Ironsource…

Biết sử dụng công cụ quản lý source code Git.

Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh

Tại Unimob Studio Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc 5 ngày/tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (nghỉ T7, CN).

Lương từ 18.000.000 đến 25.000.000

Được làm việc trong môi trường trẻ, chuyên nghiệp và sáng tạo.

Được trao quyền quyết định trong sản phẩm và team.

Được các Lead coaching khi tham gia trực tiếp vào dự án

Xét tăng lương 2 lần/năm. Share phần trăm lợi nhuận theo quý

Chế độ thưởng dự án cực hấp dẫn, Thưởng cuối năm hoành tráng.

Du lịch 2 lần mỗi năm, sinh nhật, party, hoạt động ngoại khóa….

Công ty hỗ trợ ăn trưa, vé xe, bảo hiểm 100%

KHÔNG OT

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Unimob Studio

